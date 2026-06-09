Qué líneas de Metro están cortadas hoy martes 9 de junio en Madrid por la visita del Papa: horario de los cortes y refuerzos

La llegada del Papa León XIV a Madrid supone todo un desafío para la red de transportes de la capital. También lo es para los madrileños y visitantes que se desplazan por la ciudad, ya sea en coche, autobús o metro, debido a los importantes cortes de tráfico y restricciones de movilidad previstos durante los actos programados. Hasta 15 estaciones de Metro de Madrid han permanecido cerradas entre el sábado 6 y el martes 9 de junio de 2026.

Hoy, miles de trabajadores tendrán que acudir a sus puestos de trabajo y se encontrarán con una situación extraordinaria marcada por estaciones cerradas, posibles alteraciones en el servicio y dificultades para desplazarse por la capital. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha pedido a empresas y empleados que, siempre que sea posible, opten por el teletrabajo para evitar un mayor colapso de la ciudad.

La recomendación llega después de la complicada jornada vivida este sábado, cuando numerosos madrileños quedaron atrapados durante horas en la M-30 y otras vías principales debido a los desplazamientos del Pontífice y a las restricciones de tráfico derivadas del amplio dispositivo de seguridad desplegado para la ocasión.

La visita del Papa a Madrid finalizará hoy con una última jornada que tendrá como principales escenarios Ifema Madrid y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El acto más destacado será el encuentro con los voluntarios en Ifema, programado para las 10:20 horas, antes de que el Pontífice parta hacia Barcelona en un vuelo previsto para las 11:10 horas desde Barajas.

Líneas de Metro cortadas hoy, martes 9 de junio, en Madrid

Con motivo del último desplazamiento, la Línea 8 de Metro reforzará su servicio hasta en un 25% entre las 08:00 y las 11:00 horas para facilitar el acceso tanto a Ifema como al aeropuerto.

Asimismo, varias líneas de la EMT podrían registrar alteraciones puntuales en sus recorridos durante la mañana. Las líneas afectadas serán la 73, 104, 112, 120, 122, 153, 165, 166, 171, SE709 y T11.

Refuerzo especial en siete líneas de Metro

Para absorber el aumento de viajeros previsto durante la jornada, Metro de Madrid reforzará este martes 9 de junio las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16:30 y las 23:00 horas, incrementando hasta en un 75% el número de trenes en circulación.

🚇 La @ComunidadMadrid reforzará hasta un 125% el servicio de @metro_madrid para garantizar la movilidad de los peregrinos durante la visita del Papa León XIV. ➡️ El @CRT_Madrid está trabajando con los distintos operadores. #ElPapaEnMadrid +Info: https://t.co/znHMbsPhIF pic.twitter.com/4LivC4MDNZ — Transportes e Infraestructura▪️Comunidad de Madrid (@Transportes_CM) May 25, 2026

La compañía metropolitana pondrá en servicio hasta 42 trenes adicionales con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los ciudadanos y de los miles de asistentes que acudirán a los actos previstos durante la tarde.

Asimismo, la línea 8 contará con un refuerzo especial de hasta un 25% entre las 8:00 y las 11:00 horas para facilitar los desplazamientos relacionados con el cierre de la visita papal.

EMT y Bicimad gratuitos para favorecer el transporte público

Como medida para reducir el uso del vehículo privado, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que los autobuses de la EMT y el servicio público de bicicletas Bicimad serán gratuitos durante toda la jornada del lunes.

El objetivo es fomentar alternativas de movilidad que permitan reducir la presión sobre las carreteras y evitar una repetición de las escenas vividas durante el fin de semana, cuando miles de conductores permanecieron atrapados durante horas en algunos de los principales accesos a la ciudad.

El Ayuntamiento pide máxima colaboración ciudadana

Desde el Gobierno municipal insisten en que la colaboración ciudadana será fundamental para garantizar el normal desarrollo de los actos programados y preservar la movilidad de servicios esenciales, residentes y transporte público.

Por ello, recomiendan planificar los desplazamientos con antelación, consultar las incidencias de tráfico y transporte antes de salir de casa y, siempre que sea posible, optar por el teletrabajo para minimizar el impacto de una jornada que se prevé especialmente complicada para la movilidad en Madrid.