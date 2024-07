El grupo municipal del PP ha denunciado la nueva ocurrencia presupuestaria del PSOE en Alcalá de Henares: regar de subvenciones a los clubes deportivos usando el dinero que pone el Ayuntamiento de Alcalá con el Consorcio regional de transportes para dotar a los vecinos de los autobuses que les permiten llegar a Madrid. La «idea»del PSOE, que ya ha sido tumbada por la intervención general del Ayuntamiento, por ser una aberración presupuestaria y por estar fuera de la ley, está siendo comunicada por carta por el concejal socialista Alberto Blázquez a los clubes deportivos aún a sabiendas de que está engañando a estas entidades y de que es completamente imposible que se lleve a cabo.

En estas cartas, el concejal del PSOE dice textualmente: «No se ha apostado por parte del PP y Vox en aumentar las ayudas y subvenciones dirigidas a los clubes deportivos de la ciudad. Hemos presentado 30 enmiendas en las que se incrementa el presupuesto de Deportes en 1.150.000 euros. Dentro de las 30 enmiendas hay un número muy importante destinadas a aumentar las ayudas y subvenciones que reciben los clubes deportivos y deportistas de Alcalá por importe total de 540.000 euros. Además, hemos propuesto incrementar el presupuesto de reforma de instalaciones deportivas en 260.000 euros y el de Escuelas Deportivas municipales en 100.000 euros. Nos gustaría contar con tu (y vuestro) apoyo a nuestras enmiendas».

Sin embargo, en esa carta no hacen mención alguna a la procedencia de ese dinero. Un capital que saldría del Consorcio de Transportes de Alcalá de Henares tal y como se desprende del informe de intervención al que OKDIARIO ha tenido acceso.

En concreto, el Partido Socialista quería destinar más de 850.000 euros a los clubes y escuelas deportivas que «son tan importantes para generar una marca de Alcalá en el ámbito deportivo», según explicó la concejal del PSOE Diana Díaz del Pozo. Con esta cantidad, se dejaría un saldo final para el Consorcio Regional de transportes de 2.200.000 euros. Dicha reducción no permitiría cubrir el déficit provisional de 2024 y liquidación de 2022 comunicado por el Consorcio por lo que es informada desfavorablemente y podría suponer motivo de impugnación del presupuesto, tal y como se desprende del informe de la intervención del Ayuntamiento de Alcalá.

“Hemos descubierto que nuestro querido concejal socialista, el señor Blázquez, tiene muchas cosas en común con su jefe Pedro Sánchez. Entre ellas, el gusto por las cartas a la ciudadanía”, ha dicho la portavoz adjunta del PP en Alcalá, Orlena de Miguel. «Se está dedicando a enviar cartas a todos los clubes deportivos prometiéndoles unas subvenciones millonarias, que no daban cuando él estaba en el Gobierno, pero lo más interesante es que es a costa de la movilidad de los alcalaínos».

La portavoz popular ha criticado la demagogia de Blázquez prometiendo algo que por ley no se puede cumplir y además que a él no se le ocurrió hacer cuando era concejal de Gobierno porque sabía que era ilegal. «Esa idea no se le ocurrió cuando estaba él en el Gobierno, pero sí cuando estamos el Partido Popular y Vox», ha dicho.

Para el PP se trata de una estrategia política basada en la demagogia y la propaganda para tratar de dividir el pacto de Gobierno entre PP y VOX, ya que el partido de Abascal es quien se encarga de llevar la ciudad deportiva en Alcalá.

El PP lleva denunciado varios días la falta de rigor del PSOE que presentó una enmienda a la totalidad plagada de inconsistencias técnicas y de errores que van contra la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 del Gobierno de España y contra los acuerdos que ellos mismos aprobaron en el Pleno de septiembre de 2019 sobre el fondo de contingencia del Ayuntamiento.

Los populares creen que todo esto no es más que el «colofón al ridículo» que ya se hizo la semana pasada donde se presentó una enmienda en el que se hablaba de poner en marcha proyectos que su propio equipo de Gobierno (PSOE) no puso en marcha en ocho años. Algunos de estos proyectos son la reforma de la avenida de Madrid en el municipio de Alcalá que ahora reclaman los socialistas, pero que ni ellos mismos llevaron a cabo durante los años que estuvieron en el Gobierno. Otro ejemplo es la rehabilitación de parques infantiles en la ciudad, en la que el PSOE después de prometer nuevas zonas infantiles y rehabilitación de las antiguas, solo hizo una en la Plaza del Viento y rehabilitó otra en el parque O’Donnell, teniendo las del resto de la ciudad en barbecho.

Por último, los socialistas demandan ahora la restauración del arroyo Camarmilla, proyecto que en ocho años nunca dotaron de presupuesto y piden también más inversión para el espacio natural la Isla del Colegio en el que solo desarrollaron una mínima parte de plantaciones de un espacio tan grande como el Retiro madrileño.