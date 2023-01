La prohibición que llega al Parque del Retiro que va a cambiar muchas cosas

El Parque del Retiro es el más famoso de Madrid. Su origen se remonta a la primera mitad del siglo XVII y en la actualidad está protegido como Bien de Interés Cutural. Ahora, según ha manifestado Borja Carabante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, en una entrevista concedida recientemente a Telemadrid, una nueva prohibición va a cambiar muchas cosas en el Parque del Retiro.

Fiestas de cumpleaños

Ya no se podrán celebrar fiestas de cumpleaños en el interior del recinto. La plataforma divulgativa Retiro Experiencie realizó una encuesta en el mes de diciembre de 2022, la cual reveló que el 50% de los usuarios del Parque del Retiro están en contra de los picnics y las fiestas de cumpleaños improvisadas. En concreto, el 73% de los usuarios reclaman un mayor control sobre este tipo de eventos.

¿Y los picnis? Siguen estando permitidos, siempre y cuando no se hagan en zonas ornamentales. No hay mayor complicación para esto, ya que estas zonas están debidamente señalizadas. En ellas tampoco se puede jugar, caminar, reposar o estacionarse. La única condición para hacer un picnic en una zona ajardinada que no tenga ninguna limitación es que quede limpia.

Perros sueltos

Por otra parte, la posibilidad de pasear a perros sin correa solo será posible en un horario determinado. En invierno, los perros sueltos estarán permitidos por la mañana hasta las 10:00 horas y por la tarde a partir de las 19:00 horas. En verano, el horario será el mismo por las mañanas, pero por las tardes se retrasará una hora, a partir de las 20:00 horas.

Los únicos que deben estar siempre atados son los calificados como potencialmente peligrosos según el Decreto 30/2003 de la Comunidad de Madrid. También tienen que llevar bozal. A esto hay que sumar que la ordenanza establece que los dueños de estos animales tienen la obligación de mantener el control sobre ellos en todo momento.

Además, deben recoger toda la suciedad que puedan generar los perros. El incumplimiento de esta medida puede suponer multas de hasta 750 euros. Los únicos que están exentos de su cumplimiento son los invidentes titulares de perros guía.

La Protección del Medio Ambiente Urbano limita algunas actividades en el Parque del Retiro porque no puede «ser objeto de privatización de su uso en actos organizados que, por su finalidad, contenido, características o fundamente, presuponga la utilización de tales recintos con fines particulares en detrimento de su propia naturaleza y destino».