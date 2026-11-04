Estamos a mitad de semana y, para quienes se desplazan a diario en coche por trabajo, puede que el depósito empiece a pedir una parada. Puede que también, sepamos que la rebaja de 20 céntimos el litro de combustible se sigue aplicando, pero a pesar de ello, antes de llenarlo conviene comparar, porque entre una gasolinera y otra, sobre todo si comparamos el centro de la capital con las afueras o con municipios cercanos, la diferencia por litro puede ser notable. Toma nota entonces, porque este es el precio de la gasolina hoy 4 de noviembre con las gasolineras más baratas de Madrid.

Y gracias a los datos que reportan las gasolineras al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, ya podemos consultar los precios de primera hora de este miércoles 4 de noviembre, con estaciones que marcan precios similares a los de ayer aunque sí es cierto que cambian algunas ubicaciones. Estos son los precios para gasolina y diésel a primera hora de hoy miércoles.

Precio de la gasolina hoy 4 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Estas son a continuación, las gasolineras más baratas que tenemos para repostar en Madrid:

Gasolina 95

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.508 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera de Móstoles a Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Carretera de Móstoles a Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.509 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.529 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera de Loeches a Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.539 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera de Loeches a Ajalvir, km 12,500. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.539 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.549 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.549 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.549 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.549 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . T9. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.549 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.639 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I . San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1.769 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.769 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.779 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.784 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida de la Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Avenida de la Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34,0. Precio: 1.789 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34,0. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.795 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera de Loeches a Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera de Loeches a Ajalvir, km 12,500. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.799 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.799 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.804 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.809 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.809 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Shell . Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.809 €/l .

. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: . Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l.

Diésel

T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle de Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle de Eduardo Torroja, 29. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.718 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.719 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.719 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Plenergy. Alcorcón. Carretera de Móstoles a Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l.

Si quieres revisar los precios más tarde, porque las gasolineras los actualizan a lo largo del día, puedes entrar en el Geoportal y hacer tu propia búsqueda por zona y combustible. Los resultados salen en forma de lista o también los puedes ver a modo mapa, como este que te mostramos ahora: