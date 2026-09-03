Precio de la gasolina hoy 3 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Descubre dónde están las gasolineras más baratas de Madrid hoy jueves
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Llegamos al jueves de una semana que para muchos conductores, ha sido la de la vuelta a la rutina pero además, está marcada por el cambio en la rebaja de los combustibles. Durante el mes de agosto, la rebaja fue de 10 céntimos el litro y este mes pasa a ser de 5 céntimos, de modo que ante una nueva subida del precio de la gasolina se convierte en algo más imprescindible todavía saber cuál es el precio de la gasolina a diario y dónde están las gasolineras más baratas.
En Madrid, la diferencia puede ser apreciable si se compara lo que se paga por ejemplo en muchas gasolineras de la capital, con lo que se paga en las afueras o en municipios cercanos, de modo que toma nota, porque a partir de los datos actualizados del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, podemos saber cuál es el precio a primera hora de hoy jueves 3 de septiembre y dónde repostar más barato.
Precio de la gasolina hoy 3 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Según los datos del Geoportal, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves 3 de septiembre:
Con los datos obtenidos ya sabemos dónde repostar hoy jueves por la mañana en Madrid, pero si quieres hacer tu propia consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados actualizados no sólo en forma de listado, sino también en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo:
Gasolina 95
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.599 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.599 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.619 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.619 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.619 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.619 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l.
- Olanca. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.649 €/l.
- E.S. El Álamo, S.L.. El Álamo. Carretera M-404, km 3,640. Precio: 1.649 €/l.
- Energy. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Store Fuel. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1.649 €/l.
- Super Gasoil 2016 S.L.. Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: 1.649 €/l.
- Galp. El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: 1.654 €/l.
Gasolina 98
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.749 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.805 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.819 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.859 €/l.
- Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l.
- SPA360. Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: 1.870 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.879 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.879 €/l.
- Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.889 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.899 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.899 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: 1.914 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.914 €/l.
Diésel
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Brunete. Calle Real de San Sebastián, 68. Precio: 1.598 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.607 €/l.
- Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.607 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.609 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.618 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.619 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.627 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.627 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.627 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.627 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.627 €/l.