Llegamos al jueves de una semana que para muchos conductores, ha sido la de la vuelta a la rutina pero además, está marcada por el cambio en la rebaja de los combustibles. Durante el mes de agosto, la rebaja fue de 10 céntimos el litro y este mes pasa a ser de 5 céntimos, de modo que ante una nueva subida del precio de la gasolina se convierte en algo más imprescindible todavía saber cuál es el precio de la gasolina a diario y dónde están las gasolineras más baratas.

En Madrid, la diferencia puede ser apreciable si se compara lo que se paga por ejemplo en muchas gasolineras de la capital, con lo que se paga en las afueras o en municipios cercanos, de modo que toma nota, porque a partir de los datos actualizados del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, podemos saber cuál es el precio a primera hora de hoy jueves 3 de septiembre y dónde repostar más barato.

Precio de la gasolina hoy 3 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según los datos del Geoportal, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves 3 de septiembre:

Con los datos obtenidos ya sabemos dónde repostar hoy jueves por la mañana en Madrid, pero si quieres hacer tu propia consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver resultados actualizados no sólo en forma de listado, sino también en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo:

Gasolina 95

Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.599 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.599 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.609 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.619 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.629 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.639 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.649 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.649 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . E.S. El Álamo, S.L. . El Álamo. Carretera M-404, km 3,640. Precio: 1.649 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 3,640. Precio: . Energy . Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: . Store Fuel . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1.649 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: . Super Gasoil 2016 S.L. . Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: 1.649 €/l .

. Villaconejos. Camino de la Cooperativa, 2. Precio: . Galp. El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: 1.654 €/l.

Gasolina 98

E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.749 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.769 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.792 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.792 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.799 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.805 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.819 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.859 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . SPA360 . Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: 1.870 €/l .

. Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.879 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.879 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.879 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.879 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.889 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.889 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.899 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.899 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.899 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: 1.914 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: . Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.914 €/l.

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