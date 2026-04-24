El precio de la gasolina vuelve a ser uno de esos temas que muchos conductores miran casi sin pensarlo este viernes 24 de abril en Madrid. Estamos a las puertas del fin de semana, con más planes y desplazamientos de lo habitual, el coche vuelve a tener bastante protagonismo y, con él, algo que ya no se nos pasa con la situación actual, y que no es otra cosa que comprobar cuánto cuesta repostar antes de parar en una gasolinera.

En los últimos días, además, el precio del combustible no ha terminado de quedarse quieto. Hay estaciones en las que repostar resulta algo más barato que hace una semana, pero en otras el coste sigue siendo algo más alto, lo que hace que tengamos que afinar bien la búsqueda, aunque la diferencia sea mínima ya que a la larga ahorrar esos pocos céntimos, pueden marcar la diferencia. Por ello, lo mejor es estar bien informados y con la herramienta que pone a nuestra disposición el Geoportal Gasolineras del Ministerio de Transición ecológica, ya podemos ver actualizados, para esta primera hora del viernes 24 de abril, dónde es más barato repostar y dónde están las gasolineras más baratas.

Precio de la gasolina hoy 24 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Sin olvidarnos del contexto internacional, ya que es el que sigue marcando el ritmo del mercado energético, a nivel práctico lo que perciben los conductores es algo más sencillo y es que el precio de la gasolina no es el mismo en todas partes así que conviene mirar antes de decidir dónde repostar. Por eso, con esos datos actualizados del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos ahora a cuánto está hoy la gasolina en Madrid y cuáles son las estaciones más baratas.

Gasolina 95

Simon Grup – Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 283 – 1,329 €/l

– Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 283 – 1,329 €/l Ballenoil – Madrid, Avenida de la Democracia, 41 – 1,339 €/l

– Madrid, Avenida de la Democracia, 41 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Avenida de la Democracia, 62 – 1,339 €/l

– Madrid, Avenida de la Democracia, 62 – 1,339 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,339 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,339 €/l Ballenoil – Coslada, Avenida del Jarama, 17 – 1,339 €/l

– Coslada, Avenida del Jarama, 17 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1,339 €/l

– Madrid, Camino Pozo del Tío Raimundo, 6 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 267 – 1,339 €/l

– Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 267 – 1,339 €/l Ballenoil – Coslada, Avenida de la Constitución, 28 – 1,339 €/l

– Coslada, Avenida de la Constitución, 28 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Calle G, 2 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle G, 2 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Calle Pirotecnia, 2 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle Pirotecnia, 2 – 1,339 €/l Plenergy – Coslada, Avenida San Pablo, 29 – 1,339 €/l

– Coslada, Avenida San Pablo, 29 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Carretera Vicálvaro a O’Donnell km 22 – 1,339 €/l

– Madrid, Carretera Vicálvaro a O’Donnell km 22 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Cerro del Murmullo, 1 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle Cerro del Murmullo, 1 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Camino Hormigueras, 153 – 1,339 €/l

– Madrid, Camino Hormigueras, 153 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Camino de las Hormigueras, 177 – 1,339 €/l

– Madrid, Camino de las Hormigueras, 177 – 1,339 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Francisca Torres Catalán, 24 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle Francisca Torres Catalán, 24 – 1,339 €/l Supeco – Madrid, Calle Bruno Abúndez, 56 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle Bruno Abúndez, 56 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Carretera Vicálvaro estación O’Donnell km 20 – 1,339 €/l

– Madrid, Carretera Vicálvaro estación O’Donnell km 20 – 1,339 €/l Plenergy – Madrid, Avenida del Mayorazgo s/n – 1,339 €/l

– Madrid, Avenida del Mayorazgo s/n – 1,339 €/l Petroprix – Madrid, Calle Herce, 41 – 1,339 €/l

– Madrid, Calle Herce, 41 – 1,339 €/l Plenergy – Coslada, Avenida del Jarama, 17 – 1,339 €/l

– Coslada, Avenida del Jarama, 17 – 1,339 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,349 €/l

– Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,349 €/l Plenergy – Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,349 €/l

– Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,349 €/l Petroprix – Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, 2 – 1,359 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel, 2 – 1,359 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle del Cincel s/n – 1,359 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,429 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,429 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,439 €/l

– Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,439 €/l Alcampo – Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,459 €/l

– Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,459 €/l Alcampo – Fuenlabrada, CC Loranca – 1,479 €/l

– Fuenlabrada, CC Loranca – 1,479 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa s/n – 1,479 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa s/n – 1,479 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, Autovía A-2 km 34 – 1,489 €/l

– Alcalá de Henares, Autovía A-2 km 34 – 1,489 €/l Cepsa – Pinto, Calle Coto de Doñana, 1 – 1,499 €/l

– Pinto, Calle Coto de Doñana, 1 – 1,499 €/l BP – Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,4 – 1,519 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,4 – 1,519 €/l Cepsa – Madrid, Gran Vía del Sureste, 60 – 1,519 €/l

– Madrid, Gran Vía del Sureste, 60 – 1,519 €/l Galp – Navalcarnero, Polígono Alparache – 1,529 €/l

– Navalcarnero, Polígono Alparache – 1,529 €/l Shell – Ciempozuelos, M-414 km 42,1 – 1,529 €/l

– Ciempozuelos, M-414 km 42,1 – 1,529 €/l Cepsa – San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,539 €/l

– San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2 – 1,539 €/l Cepsa – Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,539 €/l

– Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,539 €/l BP – Madrid, Gran Vía del Sureste, 60 – 1,539 €/l

– Madrid, Gran Vía del Sureste, 60 – 1,539 €/l BP – Alcalá de Henares, Antigua N-II km 26 – 1,549 €/l

– Alcalá de Henares, Antigua N-II km 26 – 1,549 €/l Avia – Alcorcón, M-506 km 4 – 1,549 €/l

– Alcorcón, M-506 km 4 – 1,549 €/l Avia – Alcorcón, M-506 km 4,9 – 1,549 €/l

– Alcorcón, M-506 km 4,9 – 1,549 €/l Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,559 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,559 €/l Cepsa – Pinto, Calle Arenas, 2 – 1,559 €/l

– Pinto, Calle Arenas, 2 – 1,559 €/l BP – Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,559 €/l

– Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1,559 €/l Shell – Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1,559 €/l

– Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1,559 €/l Confor Auto – Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l

– Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1,559 €/l Shell – Madrid, Calle Guadalcanal, 36 – 1,569 €/l

– Madrid, Calle Guadalcanal, 36 – 1,569 €/l Carrefour – Alcobendas, A-1 km 14,5 – 1,579 €/l

– Alcobendas, A-1 km 14,5 – 1,579 €/l BP – El Álamo, M-404 km 4,95 – 1,589 €/l

Diésel

Alcampo – Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,547 €/l

– Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,547 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, A-2 km 34 – 1,549 €/l

– Alcalá de Henares, A-2 km 34 – 1,549 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,549 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,549 €/l Alcampo – Fuenlabrada, CC Loranca – 1,571 €/l

– Fuenlabrada, CC Loranca – 1,571 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa – 1,571 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa – 1,571 €/l Lavaplus – Alcorcón, Avenida Europa, 15 – 1,571 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa, 15 – 1,571 €/l Galp – Alcalá de Henares, Calle Villamalea, 2 – 1,599 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Villamalea, 2 – 1,599 €/l Ballenoil – Arganda del Rey, Camino San Martín de la Vega, 8 – 1,599 €/l

– Arganda del Rey, Camino San Martín de la Vega, 8 – 1,599 €/l Petroprix – Arganda del Rey, Avenida de Madrid – 1,599 €/l

– Arganda del Rey, Avenida de Madrid – 1,599 €/l Ballenoil – Arganda del Rey, Camino San Martín de la Vega, 2 – 1,599 €/l

– Arganda del Rey, Camino San Martín de la Vega, 2 – 1,599 €/l Plenergy – El Álamo, Avenida Madrid, 2 – 1,599 €/l

– El Álamo, Avenida Madrid, 2 – 1,599 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Arroyo de la Bulera – 1,599 €/l

– Madrid, Calle Arroyo de la Bulera – 1,599 €/l Ballenoil – Arganda del Rey, Travesía Sierra de Gata, 17 – 1,599 €/l

– Arganda del Rey, Travesía Sierra de Gata, 17 – 1,599 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Versalles, 17 – 1,599 €/l

– Madrid, Calle Versalles, 17 – 1,599 €/l Ballenoil – Arganda del Rey, Avenida Valdearganda, 15 – 1,599 €/l

– Arganda del Rey, Avenida Valdearganda, 15 – 1,599 €/l Plenergy – Arganda del Rey, Avenida de Madrid, 66 – 1,599 €/l

– Arganda del Rey, Avenida de Madrid, 66 – 1,599 €/l Plenergy – Arganda del Rey, Avenida del Cañal, 25 – 1,599 €/l

– Arganda del Rey, Avenida del Cañal, 25 – 1,599 €/l Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,609 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,609 €/l Ballenoil – Griñón, Avenida Humanes, 171 – 1,615 €/l

– Griñón, Avenida Humanes, 171 – 1,615 €/l Plenergy – Valdemoro, Carretera Valderremata km 4 – 1,615 €/l

– Valdemoro, Carretera Valderremata km 4 – 1,615 €/l Lavaplus – Base Aérea, Carretera de la Base – 1,617 €/l

– Base Aérea, Carretera de la Base – 1,617 €/l Gasexpress – Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,617 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,617 €/l Petroprix – Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,617 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,617 €/l Lavaplus – Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,617 €/l

El mapa del Geoportal con los precios de la gasolina

Con estos precios ya puedes hacerte una idea de cómo está hoy la gasolina en Madrid, pero si quieres mirar más zonas o ver si hay cambios a lo largo del día, lo más fácil es tirar del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahí puedes ver las gasolineras cercanas en función incluso del municipio en el que estés, comparar precios y moverte por el mapa que aparece como el que ves aquí abajo, para comprobar qué opciones tienes alrededor. No tiene mucho misterio y tampoco es complicado de usar, sólo eliges el combustible, la zona y te salen los datos actualizados.

Viene bien sobre todo si no quieres dar muchas vueltas, porque en un momento ves qué tienes cerca y qué gasolinera te sale mejor. Además, los precios cambian bastante, así que no está de más echarle un vistazo justo antes de repostar.