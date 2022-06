Podemos se ve sin escaños en Madrid tras las andaluzas y suplica a Mónica García una coalición

Las elecciones de Andalucía han tenido su eco en la Comunidad de Madrid, donde Podemos, atemorizado, ha reiterado su ofrecimiento a Más Madrid, la formación liderada por Mónica García, para concurrir en coalición a los próximos comicios madrileños que se celebrarán en mayo de 2023.

La formación morada lleva semanas tanteando a García y reiterando la necesidad de que las fuerzas «progresistas» vayan en coalición a las urnas para derrotar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, la política ‘errejonista’, con mejores pronósticos que los podemitas, no tiene intención alguna de renunciar a las siglas de Más Madrid y juntarse con Podemos, una fuerza en declive que va perdiendo representación elección tras elección.

La última, en Andalucía, donde Por Andalucía, la candidatura en la que se integraba Podemos -aunque ni sus electores tenían muy claro cómo se llamaba a la luz del mensaje que puso la cuenta oficial de Podemos Andalucía en plena jornada electoral para aclarar cuál era- apenas ha logrado cinco escaños en el Parlamento Andaluz.

🚨URGENTE: Pasa este mensaje entre tus contactos. En los colegios electorales (también nos estaba pasando en los actos de campaña) muchas personas preguntan cúal es la candidatura en la que está Podemos. Estamos dentro de ‘Por Andalucía’. 👇🌈 pic.twitter.com/EAjMIMz9EH — Podemos Andalucía (@Podemos_AND) June 19, 2022

Un resultado pésimo que sumado a los dos parlamentarios que ha cosechado Adelante Andalucía con Teresa Rodríguez al frente, dejan a la izquierda del PSOE con apenas siete escaños, diez menos que los obtuvieron en 2018.

Con estos resultados en la mano, las alarmas en Podemos Madrid han empezado a sonar y la portavoz de la formación en la Cámara de Vallecas, Carolina Alonso, se ha apresurado a suplicar a García esa candidatura conjunta en la Comunidad.

«Andalucía nos ha mandado un mensaje claro, si las fuerzas del cambio vamos por separado, el voto progresista se queda en casa», ha lanzado Alonso en su valoración de los resultados de las elecciones andaluzas, en las que el popular Juanma Moreno ha arrasado con una mayoría absoluta.

«Si queremos un Gobierno de progreso que amplíe derechos, tenemos que sumar fuerzas para multiplicar», ha agregado, citando el nombre que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere poner a su «proceso de escucha», Sumar.

«Me voy a dejar la piel para que en la Comunidad de Madrid haya una coalición ganadora», ha insistido Alonso. Un esfuerzo que parece será en balde puesto que García, a quien la última encuesta de Data10 para OKDIARIO da 27 escaños, tres más de los que tiene ahora, quiere ir en solitario. A Podemos, esa misma encuesta para este periódico, publicada el pasado 24 de abril, le da 8 escaños, dos menos de los que tiene ahora mismo en la Asamblea de Madrid.

Mónica García ya rechazó el año pasado el ofrecimiento del entonces líder de Podemos y candidato a la presidencia de Madrid, Pablo Iglesias, de ir de la mano el 4M con un contundente vídeo en el que espetaba al ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez que «las mujeres no necesitan ser tuteladas» y que a la política no le hace falta «más testosterona».

Además, en su autobiografía, Política sin anestesia (Plaza & Janes Editores, 2022), recientemente publicada, la médico y madre hacía alusión su tiempo de Podemos -fue diputada por la formación morada en la Asamblea de Madrid de 2015 a 2019- y aseguraba que se convirtió en «un proyecto autorreferencial exclusivo y excluyente».