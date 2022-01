Podemos asume en un documento interno algo que nunca se atrevería a reconocer en público. Que Isabel Díaz Ayuso está intratable desde el punto de vista electoral y que, por tanto, el PP es una fortaleza inaccesible en Madrid. «Las elecciones de 2021 demostraron un claro dominio del PP en toda la región, con una Díaz Ayuso muy fuerte», es la frase que puede leerse en una resolución del Comité de Garantías que resuelve el expediente disciplinario a dos concejales del municipio madrileño de Coslada.

Que Ayuso obtuvo el pasado 4 de mayo un triunfo histórico no es algo que pasara desapercibido para Podemos dado que su candidato, Pablo Iglesias, que había abandonado la vicepresidencia del Gobierno para rivalizar con la presidenta regional, dejó la política esa misma noche tras el batacazo electoral. Sin embargo, que un partido tan radicalizado como Podemos reconozca la fortaleza electoral de Ayuso y el PP por escrito tiene su valor. Aunque sea con la coletilla que emplea para justificar el triunfo de la candidata del PP: «Hizo suyo el discurso y el espacio político de Vox en la región».

Análisis a modo de justificación de la derrota propia que no se compadece con los resultados del 4-M, dado que lo que sucedió en las urnas es que la izquierda (PSOE, Más Madrid y Podemos) perdió 6 de los escaños que tenía en la Asamblea autonómica, mientras que Vox, lejos de perder diputados en favor del PP, escaló de 12 a 13. Por tanto, Ayuso arrebató escaños a la izquierda madrileña, hasta el punto de que el PP sumó 65, más que las tres izquierdas juntas, que se quedaron en 58 diputados.

Aunque Iglesias logró salvar a Podemos de quedarse sin representación en Madrid, la voluntad de los votantes colocó a los morados como la fuerza parlamentaria con menor representación y hoy su futuro político en la Comunidad de Madrid está en el aire. La izquierda alternativa al PSOE está representada por Más Madrid, el proyecto lanzado por Íñigo Errejón tras su ruptura con el que fuera su compañero del alma en los orígenes de Podemos. Hasta el punto de que Más Madrid superó en votos a los socialistas, que por primera vez en la historia fueron desplazados a la tercera posición en la Asamblea regional.

En Con todo, el libro que Errejón publicó el año pasado, el líder de Más País revela que se levantaba «con arcadas» los días que tenía reunión con Iglesias en la sede de Podemos cuando empezó a distanciarse del ex líder morado. «Llegó un día en el que el camino es una espiral descendente de mierda. Las ejecutivas eran los lunes. Del tiempo que pasé en América Latina se me jorobó el estómago. Pues me levantaba cada lunes con arcadas. Tenía un auténtico rechazo físico a ir a la sede», escribe.