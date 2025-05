Más Madrid ha organizado una charla esta semana sobre nuevas masculinidades en la que han tratado temas relacionados con la reeducación masculina. Igualmente, también ha habido críticas al capitalismo y al neoliberalismo, y se han tratado asuntos como la violencia sexual. En este punto, una de las invitadas a la tertulia ha señalado que «el porno tiene una función educativa bestial».

«No soy abolicionista del porno. La pornografía puede tener, y hay películas y trabajos que lo han hecho, una función educativa bestial. Lo que no puede tener una función educativa son las simulaciones de violación. Si tú con 50 años quieres ver una simulación de violación, entonces tienes un problemilla», afirma la invitada junto a Rita Maestre.

Hablando de la violencia sexual perpetrada por adolescentes, la periodista ha señalado que, en su opinión, una violación cometida por una persona mayor no tiene justificación, pero si la comete un niño de 16 años puede ser «un tropiezo» porque no tiene «la cultura ni madurez sexual adecuada a su edad porque no son adultos por mucho que lo parezcan». No es lo mismo, dice, con un hombre de 50 años.

En este sentido, y a pesar de que todos los delitos sexuales han crecido en la España de Pedro Sánchez, Isabel Valdés ha defendido que no es cierto que se hayan incrementado los delitos de violencia sexual, sino que lo que ha pasado es que ahora la gente denuncia más. «No estamos ante la generación más violenta de la historia, sólo han aumentado las denuncias, será que algo estamos haciendo bien», ha manifestado.

Sin embargo, según los datos oficiales del ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 5,7% en 2024, con 21.159 casos registrados en España. De estos, 5.205 fueron agresiones con penetración (lo que supone un aumento del 6,7% respecto al año anterior) y 15.953 fueron otro tipo de delitos contra la libertad sexual. Además, también han aumentado los homicidios dolosos y asesinatos consumados un 4,5% y los delitos de lesiones y riña tumultuaria un 8,3%.

Este aumento tan considerable demostraría que las políticas en Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez no estarían funcionando adecuadamente. Desde que llegó al poder, Sánchez ha invertido 2.673 millones de euros en esta materia. En 2018, 2019 y 2020 gastó 181 millones de euros, cuantía que aumentó considerablemente en 2021 hasta llegar a los 459 millones de euros.

En 2022 volvió a incrementar la partida para Igualdad llegando a los 525 millones y en 2023 y 2024 de nuevo la subió hasta los 573 millones de euros. Sin embargo, las víctimas de violencia de género siguen disparadas años después.

Por otro lado, la periodista Isabel Valdés también ha defendido que «España es el país que mejor ha legislado en cuanto a violencia machista». Afirmación que hace a pesar de la Ley Montero o Ley de Sólo Sí es Sí que ha beneficiado a cientos de violadores desde su entrada en vigor.

El año pasado, trascendió que al menos 1.460 condenados por agresión sexual se habían aprovechado de la ley de garantía integral de la libertad sexual. Durante todo el año 2025, el PP viene afeando que no se conozcan los datos actualizados desde hace muchos meses y que venía facilitando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Indirecta a Errejón