OKDIARIO rescata las acreditaciones con las que Ayuso hizo campaña con San Gil en el País Vasco en 2005

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, decidió afiliarse al Partido Popular en el año 2005, después de participar como voluntaria en la campaña de las elecciones vascas de ese mismo año, en las que se presentaba como candidata de la formación María San Gil. OKDIARIO ha rescatado las acreditaciones con las que una veinteañera Ayuso recorrió el País Vasco para tratar de conseguir que San Gil fuera la primera lehendakari.

Aunque no lo consiguió, el PP logró 15 escaños en el Parlamento vasco frente a los 29 del PNV y los 18 del PSOE, fue el inicio de Ayuso, no sólo de una fulgurante carrera política, sino de una amistad y de un compromiso inquebrantable con la libertad en el País Vasco.

«Me escuchan hablar de Bildu y muchos no saben que fue precisamente por la situación del País Vasco por lo que me animé a afiliarme al Partido Popular», reconoce la propia Ayuso en una conversación informal con periodistas en la que defiende su postura respecto a la ilegalización de Bildu que tanto que hablar ha dado durante esta campaña electoral, después de que la formación haya incluido en sus listas a 44 condenados por pertenencia a ETA, siete de ellos por asesinato.

Cabe recordar que Ayuso ha defendido siempre el mismo discurso, y ya en 2011, cuando el Tribunal Constitucional legalizó a la formación capitaneada por el condenado Arnaldo Otegui, lo calificó como «infamia». «Si una cosa me da rabia es que después de casi 900 muertos, ETA decida que ahora le conviene ganar más dinero en las instituciones», escribía en sus redes sociales por aquel entonces.

Si Isabel Díaz Ayuso ayudó a San Gil en su campaña de 2005, esta le devolvería el favor años después en 2019, cuando las aspiraciones electorales de la actual presidenta madrileña no eran tan halagüeñas como ahora y era prácticamente una desconocida entre el gran público. La ex presidenta del PP Vasco acompañó a Ayuso en actos antes de convertirse en la jefa del Gobierno autonómico en coalición con Ciudadanos.

Ya como presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha estado acompañada por María San Gil, que en la actualidad preside NEOS, una «alternativa cultural» basada en la «defensa de los fundamentos cristianos sobre los que se asienta la sociedad española», en varios actos como uno en la Universidad San Pablo CEU de Madrid en el que la también presidenta de los populares madrileños fue aclamada como si de una estrella del rock se tratara.

María San Gil abandonó el PP y la política en 2008. Tal y como explica en su libro, En la mitad de mi vida (2011), decidió irse porque «creo sinceramente que cuando alguien no está cómodo defendiendo unos planteamientos políticos que no comparte, cuando no existe un líder claro como referente, es mejor no estar que estar sólo por el interés personal». «Yo entré en política por una serie de circunstancias, no era mi vocación, y salí de ella por otras circunstancias, sin arrepentimientos ni excusas», apostilló.