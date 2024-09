Los mayores de Soto del Real contra la alcaldesa socialista por el abandono del Hogar del Pensionista

El hogar del pensionista de Soto del Real se ha convertido en una auténtica pesadilla para todos los mayores que solían frecuentarlo a diario. El partido socialista que gobierna en el municipio bajo el mandato de la alcaldesa, Noelia Barrado, ha dejado completamente abandonados a los pensionistas de este municipio de la sierra de Madrid, que cada vez que acuden a este lugar se encuentran con goteras, ratas, hormigas y una colonia felina con decenas de gatos que se cuelan dentro del edificio y la cocina dejando excrementos por el suelo.

Los vecinos llevan años denunciado esta situación, incluso en anteriores legislaturas, cuando Juan Lobato, también socialista, era alcalde. Pero la inacción del Gobierno les ha llevado a esta situación desesperada, han preferido hablar con los medios de comunicación para intentar que la presión mediática haga al Consistorio socialista tomar cartas en el asunto.

De momento, dicen los vecinos que el Ayuntamiento ha intentado arreglar las goteras, pero realmente lo que han hecho ha sido una «verdadera chapuza», tapándolas con yeso, porque esas goteras han vuelto a aparecer cuando ha llovido en Soto del Real. La problemática con la cocina también tiene viene de atrás. En el mes de mayo se le adjudicó la concesión de la cafetería a una empresa sin estar en condiciones para poder trabajar allí. Las dos mujeres que tomaron posesión del bar, invirtieron 10.000 euros para poder hacerse cargo de la parte de hostelería en el Hogar del Pensionista, pero lo que no esperaban es que no podrían trabajar debido al deterioro del restaurante.

Incluso el local pasó por una inspección de Sanidad que reflejaba lo siguiente: «Muy deficientes condiciones de conservación de paramentos. El suelo presenta numerosas baldosas rotas que dificultan la correcta desinfección y limpieza. El techo presenta una oquedad por la que asoma fibra de vidrio. El aseo del personal de cocina presenta suelo irregular alrededor del inodoro que impide su correcta limpieza. Los vegetales que van a ser consumidos crudos no se higienizan correctamente. No se utiliza desinfectante. El lavamanos carece de jabón líquido con dosificador y toallas de un solo uso. El producto almacenado está en contacto directo con el suelo. Las condiciones de limpieza de superficies (puertas, interiores de armarios, rincones en el suelo, etc), son deficientes», rezaba el informe de la inspección.

Y así un largo etc que, de momento, sigue sin solucionarse. El Consistorio de Soto tan sólo ha empezado a hacer unas tímidas obras en la cocina, pero los pensionistas consideran que no es suficiente porque se sienten «abandonados». Piden respeto al mayor que paga con sus impuestos este Hogar del Pensionista y lamentan que desde la época de Juan Lobato se les esté dejando de lado.

El resto de deficiencias, tal y como dicta el documento de la inspección al que ha tenido acceso OKDIARIO, así como la documentación solicitada y no presentada, deberán subsanarse en el plazo de dos meses.

La peluquería del Hogar del Pensionista también es un «caos». La persona encargada de gestionarla lamenta desperfectos en todo el mobiliario y asegura que muchas veces no puede atender a los mayores que acuden allí a peinarse o cortarse el pelo porque tiene la peluquería inundada.

Por su parte, desde el Partido Popular condenan que los socialistas hayan atacado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de no atender a los mayores cuando son ellos precisamente los que, en el Hogar del Pensionista de Soto del Real, los tienen completamente desatendidos, no los escuchan y cuando lo hacen, tiran balones fuera asegurando que deben ser pacientes y que ya llegarán esas reformas.

El PP ha puesto de manifiesto esta situación en todos los plenos que se han celebrado en el municipio: «El Ayuntamiento dice que de abandono nada, cuando les pedimos que se pongan las pilas y a trabajar. Su respuesta es que llevan 9 años con las pilas puestas», aseguran los populares.

En el presupuesto de 2024, el PP recriminó al PSOE que establecieran una partida presupuestaria de 40.000 euros para la cubierta del edificio del Ayuntamiento o 16.000 euros para la colonia felina, pero no inviertan en mejorar el Hogar del Pensionista.