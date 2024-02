Madrid duda si firmar el convenio para la lucha de género del Gobierno: «Tenemos prestaciones mayores»

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida, está estudiando si firmar el convenio sobre violencia de género del Gobierno central. El consistorio argumenta que sus prestaciones son mayores y que la policía municipal «hace mucho más» que cualquier otro ayuntamiento suscrito a este acuerdo estatal. El Gobierno de la capital teme que, al rubricar este convenio, las ayudas a las mujeres que sufren este tipo de violencia disminuyan.

En esta línea se expresó la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, durante una rueda de prensa celebrada este jueves en el Palacio de Cibeles. Allí la dirigente política explicó que están abiertos a la posibilidad de firmar ese convenio pero que «no podemos dar pasos atrás en las prestaciones que se dan desde el Ayuntamiento a las mujeres». Además desveló que habían enviado a la delegación del Gobierno una serie de condiciones para poder cerrar un acuerdo en este sentido y no perjudicar a las víctimas de la violencia de género.

Sanz también se refirió a este convenio durante un acto el pasado 18 de octubre en Valdebebas donde afirmó que los servicios de Madrid eran muy superiores. «Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que por supuesto estamos dispuestos a sumarnos a ese convenio, pero no puede ser en detrimento de un servicio público a los ciudadanos de Madrid. Ese convenio está pensado para un municipio tipo que no es esta ciudad, más de 3.300.000 habitantes, donde tenemos una unidad de policía especializada desde hace muchos años, que es puntera y que además realiza servicios y competencias muy superiores a las que se hacen en otros puntos», dijo.

Según han explicado fuentes municipales a OKDIARIO, la policía municipal de Madrid tiene una amplia experiencia en violencia de género. «Empezó a trabajar de manera especializada en violencia familiar en 1999 y, en 2001, se constituyó en una unidad específica y pionera: la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y el Mayor (UAPMMM)», han dicho.

Asimismo, han revelado que, desde la creación de esta nueva unidad policial, el consistorio ha atendido más de 20.000 casos y que la policía municipal ha ofrecido siempre un servicio de 365 días al año, dando a los ciudadanos una mayor cobertura de la que se recoge en el modelo de convenio sobre la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Además las fuerzas del orden dependientes del consistorio madrileño están inscritas en los juzgados de violencia de género, algo que no ocurre con otros cuerpos municipales. «La Policía Municipal de Madrid tiene además entrada y operativa en herramientas del Ministerio de Justicia que con el Convenio Viogen no podríamos tener o que no se implantan con él», han subrayado.

Sobre los operativos en los que este cuerpo policial ha intervenido, sólo en el último mandato (2019-2023) los municipales intervinieron en más de 8.000 casos de violencia de género, más de 2.000 casos con protección policial activa. También asumieron la mitad de los 18.000 casos ocurridos en este periodo en la ciudad, deteniendo e investigando a 2.700 personas, con más de 5.200 intervenciones de seguridad y más de 28.000 seguimientos realizados.

En cuanto a la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y el Mayor, las fuentes citadas anteriormente han informado a este medio que tienen encomendado el control y seguimiento de las medidas de protección en violencia de género, coordinando el resto de las 22 comisarías integrales de distrito de la policía municipal. Mantiene además una coordinación permanente con la red social de atención a víctimas de violencia y con la fiscalía especial de violencia contra la mujer. «Destacar que en abril de 2022 la policía municipal abrió una oficina en los juzgados de violencia sobre la mujer para prestar mayor protección, y que sólo desde entonces y hasta el final del mandato ya concluído atendió más de 1.500 requerimientos», han señalado.