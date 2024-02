Almeida compara al PSOE con Los Soprano: «Koldo durmió con los avales de Sánchez sin ir al baño»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado duramente contra el PSOE al que ha comparado con Los Soprano, la famosa serie de televisión que muestra la vida de una familia de la mafia italiana. Ha sido este martes, durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Cibeles con motivo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Allí, Almeida ha recordado un pasaje del libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia, en el que explica cómo Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos, estuvo custodiando durante dos días «sin ir al baño» los avales de Pedro Sánchez para convertirse en secretario general del PSOE.

«¿Pero en qué partido ocurre que alguien tenga que quedarse dos noches sin ir al baño para custodiar unos avales? Ni en Los Soprano vemos escenas tan cutres y tan vergonzantes. Esto lo que revela es la forma de funcionamiento del sanchismo y del PSOE. Si no se fían de ellos mismos, para fiarnos nosotros», ha dicho el alcalde.

Durante su comparecencia ante los medios, el alcalde de Madrid también ha dicho que, si se confirma que José Luis Ábalos continúa en el Congreso dentro del grupo mixto, esto beneficiaría a Sánchez. Almeida ha explicado que el aforamiento, al ser diputado en la Cámara baja, protegería al ex ministro de Transportes de las responsabilidades judiciales «al menos en la primera fase». Asimismo ha señalado que si Ábalos resultase imputado al no estar aforado Pedro Sánchez «automáticamente tendría que irse».

Ahora bien, Almeida también ha dicho que de confirmarse que Ábalos continúa en su escaño, el Gobierno del PSOE se vendría abajo. «La legislatura está agotada», ha expresado añadiendo que habría aún más motivos si se ve «adornada» con un escándalo de corrupción que afecta de lleno al Gobierno del PSOE. Además ha advertido que si Ábalos se queda en el grupo mixto Pedro Sánchez tendría que negociar también con él para garantizar la gobernabilidad. «Es que no sólo va a tener que negociar no sólo con Sumar, Podemos, BNG, ERC, Junts… ¿También con Ábalos? ¿También vamos a tener que negociar ahora con Ábalos la gobernabilidad de España? Esta legislatura está acabada, entre otras circunstancias porque nadie duda de que José Luis Ábalos no hubiese adoptado esta postura si no fuera porque huele la debilidad de Pedro Sánchez y no se quiere quedar sin aforamiento», ha señalado.

Comisión de Investigación

El alcalde Almeida también ha criticado este martes la «salida desesperada» del PSOE, después de que la Ejecutiva haya propuesta crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de material sanitario durante el Covid-19.

Se produce después de que el PP haya registrado una petición de creación de comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo, relativo a presuntas mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia que afecta al ex asesor de José Luis Ábalos.

«El PSOE, que ha tenido cuatro años para registrar una comisión de investigación, decide que la registra ahora sobre Koldo y sobre los demás. ¿Y por qué sobre los demás? ¿Qué sospechas hay sobre los demás? ¿Por qué tiene que hacerse sobre el conjunto de las administraciones?», se ha preguntado Almeida ante los medios de comunicación desde el Palacio de Cibeles.

En esta línea, Almeida ha criticado que el PSOE pretenda hacer una «mancha de aceite» para disimular lo que ocurre con Koldo García porque «están todos implicados». «Yo no conozco comisiones de investigación que surgen como consecuencia de un caso de corrupción que se amplíe el objeto a ver si se encuentra cualquier otra cosa», ha censurado.

Asimismo, ha recordado que ya hay doctrina judicial al respecto en el Ayuntamiento de Madrid en la que se expuso que las comisiones «no pueden tener un objeto indeterminado ni tener carácter prospectivo».

«Nosotros vamos a ser serios y lo que vamos a hacer es una comisión de investigación sobre el caso Koldo, que es sobre lo que hay sombras de corrupción y sombras de sospecha», ha defendido Martínez-Almeida.