Madrid cree que el Gobierno no sabe qué hacer con los inmigrantes ilegales que instaló en Carabanchel

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin dar explicaciones sobre el futuro de los inmigrantes ilegales que, procedentes de Canarias, están acampados en el Cuartel General de Arteaga en Carabanchel. Este hecho ha hecho saltar las alarmas en el Ayuntamiento de Madrid. Desde el consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida denuncian que siguen sin aclararse cuestiones tan importantes como el criterio de reparto, el horizonte de cierre del cuartel o el número de personas que se derivarán a la capital de España.

El Gobierno municipal teme que los más de 1.000 inmigrantes alojados actualmente en estas instalaciones militares se queden en situación de abandono. «El Gobierno no aclara cuánto tiempo permanecerán los migrantes en Madrid, pues no ha establecido una hoja de ruta para su futuro. Una circunstancia que en el Ayuntamiento nos preocupa especialmente, pues se trata de personas que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad y que podrían quedar abandonadas a su suerte si no consiguen contactar o recibir apoyo de su red familiar y de amistades», aseguran fuentes municipales a OKDIARIO.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, mantuvieron una reunión el pasado 7 de noviembre para abordar la llegada de estos inmigrantes procedentes de Canarias. En dicho encuentro, Castro informó que el ministerio habilitaría un total de 1.220 plazas para los migrantes en el cuartel General de Arteaga en Madrid. No obstante, el Gobierno central concibió este recurso desde el principio como rotatorio, por lo que cuando una plaza quede disponible será ocupada de nuevo por otra persona, algo que puede provocar un flujo migratorio constante hacia Madrid.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, este hecho se puede producir si algún inmigrante abandona voluntariamente el recinto militar, algo posible al estar sujetos a un régimen abierto en un rango horario que abarca desde las 10 horas hasta las 22 horas. «El Gobierno puede ir introduciendo nuevos inmigrantes por goteo y si unos se van, otros nuevos entrarán a ocupar esas plazas», han revelado las mismas fuentes, que también han señalado que el Gobierno nunca ha especificado el número exacto de migrantes que vendrán a la capital.

En la mencionada reunión del pasado 7 de noviembre, la secretaria de Estado también informó al ayuntamiento de Madrid de que la llegada se produciría de forma escalonada, en cinco fases a lo largo del mes de noviembre. La primera fue programada para el viernes 10 y comprendía la entrada de 170 personas y la última, para el día 30, con 300 personas.

Ahora bien, desde el consistorio madrileño consideran que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto ha estado marcada por la opacidad y este medio ha sabido que desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad volverán a solicitar una reunión de seguimiento con el ministerio de Migraciones. «La comunicación por parte del Gobierno central está siendo nula», han señalado.

El cuartel de Carabanchel

El barrio de Carabanchel Alto, en Madrid, fue el elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para montar uno de los dos grandes campamentos de inmigrantes ilegales que han sido instalados en la Comunidad. Se trata de una zona humilde, una de las de más baja renta de Madrid y que ya tiene el ratio más alto de inmigración de la capital. El antiguo acuartalemiento General Arteaga en el que están alojados estos inmigrantes está separado por un muro y se encuentra apenas a una decena de metros de viviendas, comercios y colegios.

El barrio de Carabanchel, al sur de Madrid, ya era el más marcado por la presencia de inmigrantes antes de la decisión de Sánchez de llevar allí el nuevo macrocampamento. Actualmente, un 23% de su población es inmigrante, la zona con mayor ratio de toda la capital. Unas 50.000 personas. A ello hay que sumarle esos -de momento- 1.200 inmigrantes de nueva hornada llegados de Canarias estos días.