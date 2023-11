El Gobierno vuelve a rechazar la solicitud de Almeida para aumentar los policías en Madrid

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de su delegado del Gobierno en Madrid, ha vuelto a rechazar la solicitud del consistorio madrileño que dirige José Luis Martínez-Almeida para aumentar el número de efectivos de la policía municipal. «Hasta ahora lo que nos hemos encontrado es con un muro. El señor Sánchez habla mucho de muros pero el muro que se ha encontrado el ayuntamiento de Madrid es el de no dotar de los policías municipales que esta ciudad necesita», ha dicho la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, durante una rueda de prensa celebrada este jueves.

«Vamos a seguir reclamando que Madrid tenga la policía que necesita. Hasta ahora lo hemos hecho en múltiples ocasiones por distintas vías en reuniones permanentes cada vez que hablamos con el delegado del Gobierno y en cartas que se han remitido a los ministerios», ha señalado.

Durante su intervención la vicealcaldesa ha dejado claro que el ayuntamiento necesita un mayor número de policías municipales para atender a las necesidades de una ciudad en plena expansión. «Volveremos a trasladar esas necesidades que son cada vez más urgentes porque esta ciudad cada vez tiene más actividad, más eventos culturales, más eventos deportivos, tiene más zonas urbanizadas en lugares que están más lejanos al centro de la ciudad y por tanto requiere de más servicios y demás presencia policial», ha reclamado la dirigente política.

En este sentido Sanz ha vuelto a explicar que Madrid no ha podido aumentar el número de policías municipales por un hecho ajeno al Ayuntamiento, y es que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha atendido a los requerimientos del consistorio. «No han querido atender a las peticiones», ha revelado.

Fuentes municipales han revelado a OKDIARIO que se está preparando una nueva solicitud formal por escrito que irá remitida al Gobierno, previsiblemente al ministerio de Hacienda porque que es el órgano que se encarga de los presupuestos. De ahí pasará a otras administraciones que también tengan competencia en esta materia como el ministerio del Interior.

Lucha contra las bandas

La vicealcaldesa de Madrid ha reclamado este jueves cambios normativos para endurecer la respuesta contra las bandas juveniles en la capital y también para acabar con el uso de menores para cometer estos delitos.

En rueda de prensa Sanz ha asegurado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen una labor «complicada» para luchar contra estas bandas y no tienen «toda la potencia legal que se podría tener», en un comienzo de semana en el que se han producido cuatro sucesos en los que podrían haber visto implicados estos grupos.

«Me refiero sobre todo a las jerarquías, me refiero sobre todo a la utilización de menores de muy corta edad precisamente para cometer los delitos y que de esa manera sean inimputables. Bueno, yo creo que hay que endurecer las penas para este tipo de hechos delictivos, y por lo tanto vamos a seguir reclamando modificaciones normativas en ese sentido para conseguir atajar estas situaciones», ha asegurado.

Considera Sanz que la Policía Nacional ha hecho «una labor importante» con detenciones y para hacer frente a las fuentes de financiación de esas bandas. «Pero es evidente que no han conseguido desarticularlas totalmente y que siguen produciéndose hechos delictivos relacionados con ellas en la ciudad», ha subrayado.