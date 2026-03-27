Lo que acaba de hacer Ahorramas en Madrid no lo ha hecho otro supermercado y ya puedes ir a verlo

Ahorramas ha inaugurado su primer supermercado en el municipio de Humanes, ubicado a 23 kilómetros al sur de Madrid. Un nuevo espacio comercial que ha creado 52 nuevos puestos de trabajo, de los cuales más de 20 están ocupados por vecinos de la localidad, y cuyas instalaciones, de 962,50 metros cuadrados, cuentan con secciones de carnicería, charcutería, frutería, pescadería, pollería y obrador. Para facilitar el acceso, ofrece 49 plazas de aparcamiento, una de las cuales está equipada con un punto de recarga para vehículos eléctricos. En línea con su apuesta por la sostenibilidad, el proyecto, que ha supuesto una inversión de 4,5 millones de euros, incorpora placas solares de 120 kW, un sistema BMS para la eficiencia energética e iluminación LED regulable.

«La llegada de Ahorramas a nuestro municipio es una gran noticia para Humanes. No solo amplía y mejora la oferta comercial para nuestros vecinos, sino que también supone un impulso al empleo y al desarrollo económico local. Es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones y empresas contribuye al crecimiento del municipio», ha destacado Óscar Lalanne, alcalde de Humanes de Madrid. El establecimiento se encuentra en el número 17 de la calle Isla Perdiguera y abre de lunes sábado de 09:00 a 21:30 horas y los domingos y festivos de 09:00 a 15:00 horas.

Nuevo supermercado Ahorramas en esta localidad de Madrid

«Sus más de 14.000 empleados son una pieza clave para Ahorramas, cuya profesionalidad es una seña de identidad propia. El talento, especialización y entrega de sus trabajadores ha hecho posible que Ahorramas disponga actualmente de más de 290 tiendas en la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León. Y ya son más de 40 años de trayectoria tras su puesta en marcha en el madrileño barrio de Vallecas. En sus tiendas de proximidad, el cliente puede encontrar los mercados que ofrecen productos frescos a diario y productos de gran consumo con un surtido amplio que garantiza la satisfacción del cliente»

El nuevo supermercado de Ahorramas en este municipio al sur de Madrid refuerza su compromiso con la sostenibilidad mediante un modelo de tienda ecoeficiente. El edificio cuenta con placas solares en la cubierta con una potencia de 120 kW y un aparcamiento de 49 plazas, incluyendo una con punto de recarga para vehículos eléctricos, potenciando así la movilidad y el uso de energías limpias.

Para optimizar la eficiencia, dispone de un sistema BMS que controla las instalaciones, iluminación LED regulable mediante DALI, ACS con aerotermia, sistemas de frío y climatización con gases naturales y hornos de última generación de bajo consumo. Además, el supermercado cuenta con certificación energética Clase A, garantizando su sostenibilidad y bajo consumo.

Establecimientos en la capital

Ahorramas cuenta con una amplia red de tiendas en Madrid en las siguientes ubicaciones:

Av. de Betanzos, 37; Av. de Bruselas, 39-41; Av. de Daroca, 300; Av. de la Ciudad de Barcelona, 210; Av. de La Gavia; Av. de la Peseta, 81; Av. de las Fuerzas Armadas, 322; Av. de Las Glorietas; Av. del Camino de Santiago; Av. del Manzanares, 90-92; Av. del Mediterraneo, 47; Av. del Monasterio de El Escorial, 76; Av. del Monte Igueldo, 89; Av. de Machupichu, 65; Av. de Nuestra Señora de Fátima, 17; Av. de Palomeras, 137; Av. de Peña Prieta, 58; Av. de Rafael Alberti, 8; Av. de Santa Eugenia, 2; Bulevar José Prat, 35; C/ Alcalá; C/ Alcantara, 7-9; C/ Altamirano, 7; C/ Batel, 7; C/ Campiña; C/ Chirivel, 1; C/ Danza, 4; C/ de Álvarez Abellán, 28; C/ de Amparo Usera, 18; C/ de Andrés Mellado, 43; C/ de Antonio Gades; C/ de Antonio Machado, 20; C/ de Argumosa, 24; C/ de Benjamín Palencia, 11; C/ de Boltaña, 17; C/ de Calero Pita, 40; C/ de Cardeñosa, 65; C/ de Eduardo Barreiros, 120; C/ de Emilia; C/ de Emilio Muñoz, 15; C/ de Enrique Urquijo, 140; C/ de Esteban Carros, 18; C/ de Ezequiel Solana; C/ de Fuentespina, 6; C/ de Grañón, 20; C/ de Gutierre de Cetina, 48; C/ de Hinojosa del Duque; C/ de Ibiza, 8; C/ de Jerónima Llorente; C/ de Joaquín Turina, 47; C/ de José del Hierro; C/ de la Antracita; C/ de la Costa Brava, 36; C/ de la Gaviota, 6; C/ de la Imagen, 17; C/ de la Inmaculada Concepción, 19; C/ del Alcalde Sainz de Baranda, 33; C/ de la Playa de Riazor, 40; C/ de la Senda del Infante, 47; C/ de la Serena, 23; C/ del Camino de los Vinateros, 40; C/ del Congosto, 32; C/ del Doctor Esquerdo, 20; C/ del Doctor Vallejo, 17; C/ de López de Hoyos, 81; C/ de los Artilleros; C/ de los Urquiza; C/ del Párroco Julio Morate; C/ de Manuel Noya, 14; C/ de Maqueda, 117; C/ de Martínez Oviol, 41; C/ de Mª Teresa Sáenz Heredia, 46; C/ de Nicolas Sánchez, 38; C/ de Pablo Neruda, 18; C/ de Palomares, 73; C/ de Peña Atalaya, 87; C/ de Peña de Vargas, 1; C/ de Pobladura del Valle, 27; C/ de Ponzano, 28; C/ de Puentelarra, 11; C/ de San Cipriano, 27; C/ de San Maximiliano, 23; C/ de Santa Rita, 12; C/ de Silvano, 131; C/ de Sofía; C/ de Tampico, 42; C/ de Valderribas, 30; C/ de Víctor Manuel III, 11; C/ de Villajoyosa, 96; C/ de Villalobos; C/ de Virgen del Val, 9; C/ Escandon; C/ Geminis, 17; C/ José Antonio Fernández Ordoñez, 51; C/ Mar Negro, 2; C/ Motilla del Palancar, 32; C/ Picos Europa, 13; C/ Quintanapalla; C/ Sierra Molina, 14; C/ Via Carpetana, 75; C/ Virgen de la Alegría, 10; Paseo Castellanos, 20; Paseo de Las Acacias, 24; Paseo de Las Delicias, 41-43; Pza. de Vilaflor.