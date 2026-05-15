¿Qué hacer si encuentras un pajarito en el suelo, según los expertos?

Desde la primavera hasta finales del verano, muchas aves atraviesan su época de cría. Durante este periodo, numerosas especies construyen sus nidos, incuban sus huevos y alimentan a sus polluelos hasta que estos son capaces de sobrevivir por sí mismos. A veces, impulsados por el hambre o por la curiosidad de explorar el mundo fuera del nido, algunos polluelos caen al suelo, así que es importante conocer cómo actuar al encontrarse un pajarito en esta situación.

Si logran evitar peligros como gatos u otros depredadores, pueden cruzarse con personas que sepan qué hacer cuando hay un pajarito en el suelo y le ayuden a seguir recibiendo el cuidado de sus padres hasta que pueda independizarse. Lo primero es comprobar es si el ave se encuentra en buen estado. En caso de presentar heridas, debilidad o cualquier signo evidente de daño, lo más recomendable es contactar cuanto antes con las autoridades.

Cómo actuar si hay un pajarito en el suelo

Es importante tener en cuenta que no todas las crías de ave son iguales, ya que existen muchas especies diferentes y, además, pueden encontrarse en distintas etapas de crecimiento. Generalmente, se pueden distinguir tres fases principales en el desarrollo de los polluelos desde que salen del huevo. En primer lugar, el recién nacido; el polluelo acaba de salir del huevo, todavía no tiene plumas y depende por completo de sus padres para mantenerse caliente y alimentarse.

En segundo lugar, emplumado; en esta etapa ya comienzan a aparecer pequeñas plumas, aunque la cría sigue necesitando totalmente el cuidado de sus padres, ya que aún no puede volar. Y, por último, volantón; son aves jóvenes que ya presentan un plumaje muy parecido al de los adultos, aunque todavía no dominan bien el vuelo. Suelen realizar trayectos cortos y moverse dando pequeños saltos por el suelo mientras continúan siendo alimentados por sus padres. Reconocer en qué fase se encuentra el polluelo es fundamental, ya que la forma de actuar y los cuidados necesarios pueden variar según su nivel de desarrollo.

Guía práctica

Al encontrarse un polluelo recién nacido o emplumado, lo primero es intentar localizar el nido y devolverlo cuidadosamente a él. No hay que preocuparse por un posible rechazo de los padres, ya que las aves no suelen abandonar a sus crías por el olor humano. Después, conviene observar desde cierta distancia durante las siguientes horas para comprobar si los progenitores regresan y continúan alimentándolo. Si esto no ocurre, es necesario llamar al 112 para que se active un protocolo y los Agentes de Medio Ambiente o el servicio de recogida contratado van a recoger el ave a domicilio.

En caso de no encontrar el nido, se puede improvisar uno cerca al lugar donde apareció la cría, situándolo en una zona elevada y protegida del sol, la lluvia y posibles depredadores como gatos o ratas. Del mismo modo, se recomienda vigilar discretamente si los padres vuelven para atender al polluelo.

Si se trata de un volantón, la situación suele ser diferente. Estos pájaros jóvenes ya tienen plumas y están aprendiendo a volar, por lo que es normal verlos en el suelo dando pequeños saltos. Si el ave se encuentra en una zona peligrosa, como cerca de una carretera o en un lugar muy transitado, se puede mover cuidadosamente a un sitio seguro cercano. Sin embargo, si no corre peligro, lo mejor es no intervenir, ya que probablemente sus padres estén cerca vigilándolo.

En cuanto a los vencejos, son aves muy particulares que pasan casi toda su vida en el aire. Si se encuentra un vencejo en el suelo, es posible que esté herido o que sea una cría que se ha caído del nido. Antes de actuar, se recomienda observarlo desde cierta distancia, ya que en algunos casos simplemente puede estar intentando recuperar fuerzas para volver a volar.

¿Es necesario rescatarle?

Saber si es buena idea recoger un pajarito en el suelo depende de la especie. «No es lo mismo encontrar un volantón de mirlo entre los arbustos de un parque que un vencejo. Cada especie tiene una biología distinta, por eso es fundamental identificarla», explica Luna del Puerto, según recoge 20minutos.

Algunas aves, como los mirlos, atraviesan una etapa en la que permanecen en el suelo antes de volar. Aunque todavía no dominan el vuelo, sus padres continúan alimentándolos mientras exploran el entorno. Por este motivo, recogerlos demasiado pronto puede interferir en su desarrollo natural y disminuir sus posibilidades de supervivencia en libertad.

Por el contrario, «otras especies, como los vencejos, se desarrollan completamente en el nido y dependen totalmente de sus padres hasta que pueden volar. Si un vencejo cae al suelo, no recibirá alimento ni cuidados, por lo que siempre necesita ser recogido».

Finalmente, la experta alerta: «Es muy común que, al encontrar un vencejo en el suelo, la gente intente ayudarlo lanzándolo al aire para que vuele. Sin embargo, esto solo provoca que el animal caiga nuevamente, esta vez con más fuerza, lo que puede causarle lesiones internas irreversibles o incluso la muerte».