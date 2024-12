Guía de los conciertos de la ORCAM en Navidad: fechas, obras y entradas

La Navidad es una época del año en la que la música juega un papel esencial para despertar emociones, evocar recuerdos y unir a las personas. La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) entiende este espíritu festivo y lo celebra con una rica programación musical que abarca desde lo más tradicional hasta propuestas innovadoras, diseñada para todos los públicos. La ORCAM ofrecerá conciertos únicos en escenarios emblemáticos de la Comunidad de Madrid y otras regiones españolas. Estos eventos, cuidadosamente diseñados, destacan por su variedad de estilos y enfoques, con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales.

Desde las melodías navideñas tradicionales hasta piezas de música clásica universal, cada presentación busca conectar al público con el poder transformador de la música. La programación no sólo refleja la excelencia musical de la ORCAM, sino también su compromiso con la inclusión y la difusión cultural, con actividades que llegan tanto a los grandes auditorios como a espacios más íntimos. Esta iniciativa navideña reafirma el rol de la ORCAM como un referente cultural en la Comunidad de Madrid y como una institución que combina tradición, innovación y cercanía.

Conciertos de la ORCAM en Navidad en Madrid

La programación de Navidad de la ORCAM en Madrid es mucho más que una serie de conciertos: es un viaje musical que celebra la diversidad, la tradición y la innovación, creando momentos únicos para disfrutar en familia y con amigo

Proyecto Social

El Proyecto Social de la agrupación ofrecerá el 18 de diciembre en el Centro Cultural Paco Rabal. Este evento es especialmente significativo, ya que está dirigido a usuarios de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y contará con la participación del Coro Abierto, el Grupo de Percusión A Tu Ritmo y músicos voluntarios de la ORCAM. El programa incluirá temas populares como «All You Need Is Love». Esta iniciativa es un claro ejemplo del compromiso de la ORCAM por democratizar la cultura y utilizar la música como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas.

‘El Mesías’

Uno de los momentos cumbre de la programación navideña será el concierto «Viaje espiritual», una de las citas destacadas del Ciclo Sinfónico de la ORCAM durante la Navidad en Madrid. Este evento se celebrará el 19 de diciembre en la Basílica de Santa María de Alicante, el 20 de diciembre en la Iglesia de Santa Bárbara de Madrid y el 22 de diciembre en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, en una versión especial y reducida del clásico «El Mesías» de George Frideric Handel.

La obra contará con la dirección de Josep Vila i Casañas y la participación de artistas de renombre como Irene Más (soprano), Anna Alàs (contralto), Juan Sancho (tenor) y Elías Arranz (bajo), acompañados por el Coro de la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Javier Carmena. «El Mesías» es uno de los oratorios más célebres de la historia y, sin duda, una de las piezas más vinculadas a la Navidad.

Pequeños cantores de la ORCAM

El 22 de diciembre será el turno de los Pequeños Cantores de la ORCAM, que despedirán el año con un concierto especial en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Chinchón. Bajo la dirección de Ana González y acompañados por Álvaro Martín al piano, los jóvenes intérpretes ofrecerán un repertorio festivo que incluye canciones emblemáticas como «Campana sobre campana», «Adeste fideles», «Noche de paz» y «Jingle Bell Rock». Este concierto es una de las actividades más entrañables de la temporada navideña, ideal para disfrutar en familia y acercar a los más pequeños al mundo de la música coral.

Festejando el porvenir

La ORCAM dará la bienvenida al nuevo año con el concierto Festejando el porvenir, que tendrá lugar el 4 de enero de 2025 en el Teatro de la Zarzuela. Bajo la batuta de Álvaro Albiach, la orquesta estará acompañada por las destacadas voces de la soprano Ángeles Blancas y el tenor Alejandro Roy, junto con el Coro del Teatro de la Zarzuela, dirigido por Antonio Fauró. El programa, diseñado para dar la bienvenida al año con optimismo y energía, incluirá una selección de obras festivas que combinan lo mejor del repertorio clásico con piezas modernas y sorprendentes.

‘El violín de Braunstein’

La programación navideña de la ORCAM culminará el 13 de enero de 2025 con «El violín de Braunstein», un concierto dirigido por Alondra de la Parra, directora titular y artística de la orquesta. Este evento, que tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Madrid, contará con la participación del virtuoso violinista israelí Guy Braunstein, quien interpretará obras de Grażyna Bacewicz, Antonín Dvořák y Rimski-Kórsakov. Reconocido como uno de los mejores violinistas del panorama internacional, Braunstein aportará su maestría y sensibilidad interpretativa a este concierto, que promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la música clásica.

Esta Navidad, la ORCAM invita al público a redescubrir el valor de la música en vivo, uniendo corazones y creando recuerdos imborrables en escenarios llenos de historia y emoción en Madrid. Las entradas para los conciertos navideños de la ORCAM están disponibles en su página web oficial.