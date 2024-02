El Gobierno de Sánchez votó a favor de Frankfurt y no de Madrid en la elección de la sede del AMLA

El Gobierno de España, dirigido por Pedro Sánchez, votó a favor de Frankfurt y no de Madrid durante la reunión previa del Consejo Europeo antes de la votación final con el Europarlamento para decidir qué ciudad iba a albergar la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA). En dicho encuentro se congregaron varios representantes de los 27 estados miembros para negociar los intereses de sus respectivas ciudades y en el caso de España, Madrid tenía que ser defendida por integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, las negociaciones fueron nulas y finalmente se impuso Frankfurt con el voto del Gobierno sanchista.

Así lo ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes de la Unión Europea que han revelado que el Consejo hizo una elección previa de ciudades para llevar «una o dos favoritas» a la votación. Finalmente, este órgano se decantó por Frankfurt que tuvo los votos de todos los países miembros, algo que no ha sentado bien en el Ayuntamiento de Madrid y en particular al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que ha calificado este hecho de «inexplicable». «No entendemos por qué Pedro Sánchez votó por la ciudad de Frankfurt y no votó por la ciudad de Madrid, que nos parece inexplicable. Éramos la mejor candidatura, una candidatura trabajada con el conjunto de la sociedad civil y con todas las administraciones», ha dicho este viernes el regidor madrileño durante una rueda de prensa.

Ahora bien, el Parlamento Europeo realizó otra criba de ciudades donde Madrid se encontraba a la cabeza. París, Roma y Frankfurt también fueron elegidas por la cámara europea. Sin embargo, en este órgano la capacidad decisoria dependió de los distintos grupos parlamentarios. Así, el Partido Popular Europeo contaba con 8 votos; los Socialdemócratas, con 6; los liberales (Renew), con 4; los Verdes, con 3; los grupos de extrema derecha de los Conservadores y Reformistas e Identidad y Democracia, con 3 y 2, respectivamente; y la Izquierda, con un voto.

Sobre la elección de Frankfurt como sede de la AMLA también se pronunció este jueves el PP en el Parlamento Europeo, denunciando la dejadez del Gobierno presidido por Pedro Sánchez para que Madrid acoja la sede de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA). Ha sido tras la votación entre el Parlamento Europeo y el Consejo cuando la vicepresidenta del grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha dicho que «Pedro Sánchez solo trabaja para contentar al prófugo Puigdemont y su amnistía y abandona Madrid por su sectarismo contra los gobiernos del PP. La prueba es que Madrid ha perdido en la primera ronda de votaciones del Consejo, donde está representado el Gobierno». «Ojalá Sánchez peleara para conseguir para España agencias europeas como lo hace para contentar a sus socios independentistas», ha añadido.

Asimismo, la eurodiputada del PP Isabel Benjumea, que ha participado en las negociaciones y votación del Parlamento Europeo, ha asegurado que «la capital madrileña era la mejor candidata y contaba con el respaldo del Parlamento Europeo y de su grupo mayoritario, el Partido Popular Europeo, y que si no ha ganado ha sido por que el Gobierno de España no ha hecho los deberes». Benjumea ha asegurado que Madrid estaba en los puestos principales de salida, «objetivamente cumplía con creces con todos los criterios de selección entre las ciudades favoritas para albergar la sede del AMLA».

Polémica con Nadia Calviño

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este viernes que la capital de España podría haber resultado ganadora si se hubiera conseguido una segunda vuelta para arrastrar los votos que fueron para Roma y París. «Si el Gobierno de España, solo el voto del gobierno de España, no hubiera sido para Frankfurt sino para Madrid, se hubiera producido una situación en la que hubiéramos ido una segunda vuelta a Madrid y Frankfurt», ha destacado.

Sobre este hecho Almeida ha asegurado que cree «sinceramente» que «ya sabemos cuál es el precio de Nadia Calviño para ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones». En esta línea, Martínez-Almeida ha subrayado que Sánchez debería de dar explicaciones de por qué «vendió a Madrid por Nadia Calviño».

Asimismo, la eurodiputada del PP Isabel Benjumea, afirmó este jueves que «lamentablemente Sánchez prefirió satisfacer las aspiraciones de Nadia Calviño, negociando que ésta se convirtiera en la presidenta del Banco Central Europeo a cambio de apoyar otra candidatura para ser la sede del AMLA». Además señaló que «mientras que la presidencia de Calviño del BEI durará un tiempo limitado, la sede de AMLA hubiera supuesto un presupuesto inicial de 45,6 millones de euros invertido en Madrid y una plantilla de 250 personas, con un impacto muy positivo en la economía de la ciudad, generando empleos directos e indirectos».