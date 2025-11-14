Está en Chamberí y ha conquistado a Rosalía: la tienda de vajillas personalizadas que tienes que visitar si vas a Madrid

Durante las últimas semanas, cada aparición pública de Rosalía está provocando un pequeño seísmo mediático. Le pasó a aquella panadería de Madrid que visitó por sorpresa y ha vuelto a suceder ahora, esta vez con una tienda pequeña que se encuentra en Chamberí. Lo curioso es que no se trata de un local nuevo ni de un negocio que busque notoriedad, sino de un taller que lleva tiempo trabajando fiel a su estilo y a su manera íntima de entender la cerámica, pero que ahora se ha hecho viral gracias a que esta misma semana una de sus creaciones ha contado con el rostro de la propia Rosalía y de David Broncano.

Todo comenzó en La Revuelta, el programa que ha dado a David Broncano uno de los mejores datos de audiencia de su carrera. Rosalía acudió para presentar LUX, su cuarto disco pero además, se entregó a la dinámica habitual del programa. Y así, como otros muchos invitados hacen, le entregó al presentador un regalo: un bizcocho hecho por ella misma, pero colocado en un plato que ya se ha hecho viral, ya que contaba con los rostros de Rosalía y Broncano rodeados de flores y pequeños guiños a LUX. Pero este plato no era atrezo del programa, sino que fue un encargo real, diseñado en secreto y elaborado en esta pequeña tienda de vajillas de Madrid, que de repente, se ha convertido en la nueva visita obligada si pasas por la capital.

La tienda de vajillas que ha enamorado a Rosalía

El plato que Rosalía entregó a Broncano no era para nada un objeto cualquiera. De hecho se gestó de forma secreta y durante días previos a la entrevista. La encargada de hacerlo, ha sido Chichinabo Inc., una marca madrileña especializada en vajillas e ilustraciones sobre cerámica que trabaja pieza a pieza. Su local está en Modesto Lafuente, 58, en pleno Chamberí.

Y al frente de este taller está Patricia Lázaro, una artesana que lleva años dando forma a diseños únicos, muchos de ellos creados a partir de las ideas que le traen sus propios clientes. De hecho, fue así como se gestó el plato de Rosalía y Broncano. La propia Lázaro ha explicado desde su cuenta de Instagram que todo comenzó con un mensaje enviado por Sony Music, en el que incluso le hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad.

La ilustración del plato la realizó una diseñadora de la discográfica, pero fue Patricia quien se encargó del proceso técnico, del tratamiento de la pieza y de que la obra quedara lista para salir en pantalla. Ella fue, en otras palabras, la responsable de convertir una idea en un objeto real.

Una pieza pensada para convertirse en recuerdo

Lo más llamativo del plato de esta tienda de vajillas, no fue solo la aparición sorpresa en televisión, sino lo que representaba. Mientras el público terminaba los últimos trozos del bizcocho de naranja, Rosalía dejó a la vista el plato vacío. Solo entonces se reveló la verdadera intención del detalle: convertir su visita en algo más que una entrevista promocional. El dibujo de ambos, los detalles florales, los guiños a su disco… Todo formaba una pieza que funcionaba como recuerdo, como guiño personal y como objeto simbólico de una noche que ya forma parte de la historia reciente de La 1.

Algo que por otro lado, no es nuevo para Chichinabo Inc. Y es que esta tienda no sólo vende sus propias colecciones: también crea diseños personalizados a partir de fotografías, frases, conceptos o ideas sueltas. Y ahora, con el impulso mediático de Rosalía, el taller está viviendo un momento de especial atención.

Un regalo original para estas Navidades

A partir de lo ocurrido con el plato de Rosalía, la tienda de vajillas parece recibir mucha atención y de hecho, son muchos los que ya piensan en hacerle encargos para estas fiestas. Así que ya lo sabes, si este año estás buscando un detalle especial, distinto a lo de siempre y que no termine olvidado en un cajón, esta tienda es un buen punto de partida. Las vajillas personalizadas no son sólo bonitas; también cuentan historias. Hacer un encargo nos puede servir para recordar para siempre un viaje, una fecha, una familia, una frase que marcó un momento o un gesto que vale más que cualquier objeto comprado de forma rápida.

Por eso Chichinabo Inc. funciona tan bien como regalo de Navidad: te permite sorprender con algo personal, hecho a mano y que nadie más tendrá. Además, no necesitas tener dotes de diseñador para encargar una pieza. Basta con explicar la idea y dejar que el taller la convierta en un recuerdo que dure años.

Puedes visitar la tienda en persona (algo que siempre suma, porque ver los colores y la textura de la cerámica cambia por completo la percepción del producto) o contactar a través de su página web si prefieres gestionarlo online.