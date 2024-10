Un edil de Nuevo Baztán aparca 2 meses la caravana donde vive en una calle prohibida del casco histórico

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento socialista de Nuevo Baztán, Ignacio Espinosa, lleva más de dos meses aparcando la caravana donde vive en una calle dentro del conjunto histórico considerado Bien de Interés Cultural. El edil, del partido Futuro -que gobierna en el municipio en coalición con otros partidos de izquierdas- fue uno de los impulsores del parking de caravanas que hay disponible en Nuevo Baztán; sin embargo, él ha preferido vivir en una calle más céntrica, a pesar de que está prohibido el paso de vehículos excepto para residentes.

Espinosa vendió su vivienda el pasado mes de julio y, desde ese momento, comenzó a vivir en su caravana. Sin embargo, y pese a que en la legislatura pasada el mismo equipo de gobierno, con este concejal, construyó un parking de caravanas en Nuevo Baztán, él prefirió ubicar su nueva vivienda cerca del Consistorio. Y así ha estado viviendo durante los últimos dos meses: durante el día movía su caravana por los distintos puntos de la localidad, pero por la noche la aparcaba en esta céntrica calle dentro del conjunto histórico que fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2000.

En el pleno del pasado 25 de septiembre, el portavoz del PP le preguntó por esta irregularidad y aseguró que habían sido tan sólo dos días y que «su mujer estaba enferma y quería estar cerca del consultorio médico». Sin embargo, el vídeo de su caravana aparcada en esta céntrica calle se filmó un viernes por la noche, a pesar de que el consultorio no abre los fines de semana. Así, con el beneplácito de la alcaldesa, el concejal de urbanismo lleva dos meses saltándose la normativa e ignorando el aparcamiento de caravanas que él mismo impulsó.

Contratación a dedo

No es la primera polémica que rodea a este ayuntamiento socialista. La alcaldesa de Nuevo Baztán aseguraba que estaba «agobiada»: la gestión del municipio madrileño de poco más de 8.500 habitantes ha obligado a Gema Pacheco a contratar a una persona que le ayude a gestionar su agenda. Según la propia regidora del PSOE, la persona en cuestión era de su total «confianza» y ha sido elegida «a dedo» para ayudar a Pacheco en tan complicada tarea. Pero no sólo se ha quedado ahí: la alcaldesa recortaba el gasto en limpieza del municipio para hacer frente al salario de su ayudante.

Pese a que pueda parecer algo rocambolesco, para la alcaldesa de Nuevo Baztán, es algo normal. Pachecho señalaba que ante el crecimiento de la población, había colocado a una persona de su total confianza, pero que tras una reestructuración de los puestos del Consistorio, lleva desde octubre sin contar con esta ayuda. Por este motivo, la alcaldesa ha llevado al pleno la contratación de una nueva persona, aunque las dudas sobre la antecesora en ese puesto de ayudante han sido las protagonistas.

Preguntada por su cercanía a la persona que le llevaba la agenda, la alcaldesa no ha tenido reparo en hablar de su contratación. «El personal eventual siempre son puestos políticos, aquí y en todos los ayuntamientos. Son personal de máxima confianza. No es una figura de asesoramiento, es la persona que me lleva la agenda. Esto es así. En ese sentido, quiero decir que efectivamente ha sido elegida a dedo», ha sentenciado.