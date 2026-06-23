El delegado de la AEMET en Madrid avisa de que lo peor de la ola de calor no ha pasado: «Noche ecuatorial»

La AEMET avisa de lo que puede pasar en Madrid ante una ola de calor que no ha pasado y que nos hará vivir una terrible noche ecuatorial. Cuando pensábamos que lo peor de estas altas temperaturas estaba en un día en el que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que nos espera, lo que puede pasar en breve, es un cambio de tendencia que hasta la fecha la capital de España no ha vivido. Tenemos por delante unos cambios que pueden convertirse en un problema para todos.

Lo que está por llegar es una situación que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con una mirada puesta a un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Será el momento de poner en práctica un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que hasta el momento no pensábamos que veríamos ante del final del mes de junio. En esta ola de calor que se adelanta de una forma nunca vista.

Lo peor de la ola de calor no ha llegado

La realidad es que estamos viviendo desde este pasado domingo unas temperaturas que nos demuestran que vamos a vivir un verano de esos que no se olvidan. Tocará prepararse con aires acondicionados y todo tipo de elementos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Las altas temperaturas son un problema, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve. Con unas cifras que realmente nos situarán en lo peor de un verano en el que todo puede ser posible. El tiempo cobrará un importante protagonismo en estos días.

Es hora de tener en consideración lo que puede pasar en unas jornadas en las que quizás tenemos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que, hasta el momento, nadie pensaba que fuera a ver tan pronto. Si este inicio de junio se superaron algunos récords, cuando las temperaturas se mantiene por encima de lo habitual, durante días, hablamos de ola de calor.

No es algo puntual, sino que se alargará en el tiempo y nos dejará unos registros que quizás no esperábamos ver tan pronto, sino más bien todo lo contrario. Tocará saber qué es lo que nos espera en estas próximas jornadas.

La AEMET lanza un aviso ante unas noches tropicales

Lo peor de que las temperaturas estén por encima de lo habitual, no son unos días en los que estaremos pendientes de un tiempo que puede hacer que nos refugiemos en el aire acondicionado del trabajo, de la biblioteca o del bar más cercano, sino que llega cuando no hay refugio posible.

Esas noches que, en lugar de ver como baja la temperatura y nos deja descansar, el termómetro no baja, provocando unas cifras que realmente no podemos dejar de ver una y otra vez. Es hora de prepararnos para lo peor, con unas temperaturas que realmente pueden ir cambiando por momentos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Poco nuboso con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución a partir de mediodía, más abundante en la Sierra. Cielos turbios por calima. Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos. Temperaturas máximas superiores a 36 grados salvo en zonas altas de la Sierra y que alcanzarán los 40 grados en el valle del Tajo y de sus tributarios. Temperaturas mínimas que podrían alcanzar 25 grados de forma puntual en el valle del Tajo. Vientos flojos del este, girando a sureste por la mañana, con intervalos más intensos por la tarde».

Las alertas estarán activadas en estos días: «Temperaturas máximas superiores a 36 grados salvo en zonas altas de la Sierra y que alcanzarán los 40 grados el el valle del Tajo y de sus tributarios. Temperaturas mínimas que podrían alcanzar 25 grados de forma puntual en el valle del Tajo».

Las temperaturas no bajarán de los 25ºC en gran parte del territorio, dejando unos registros que ponen los pelos de punta en Madrid, pero también en el resto de España: «Continúa la ola de calor con una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur. En la Península y Baleares los cielos estarán poco nubosos, aunque con nubes altas, excepto por la presencia de nubes bajas matinales en los litorales del noroeste y del Ampurdán. Se espera el desarrollo de nubes de evolución en los sistemas montañosos de la mitad norte, especialmente en el noroeste, con la formación de tormentas aisladas y chubascos puntuales; sin descartarlas en zonas de la Ibérica. En Canarias se esperan nubes en el norte de las islas con precipitaciones débiles, sobre todo a primeras horas, y poco nuboso o despejado en el sur. Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en los litorales de Galicia y en el Cantábrico occidental. Calima débil que afectará a la Península. Se espera que continúen las temperaturas muy altas, con ligeros descensos de las máximas en el litoral de la mitad este y Baleares y ascensos en la mitad oeste, que en los litorales del Cantábrico occidental se esperan notables. Predominio de ascensos ligeros de las mínimas. Es probable que se superen los 35 grados de forma generalizada en la Península y Baleares, salvo en algunos litorales y montañas; los 38-40 grados en amplias zonas del interior peninsular, y los 40-42 grados, puntualmente en el interior del Cantábrico, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20 grados), o incluso tórridas (por encima de los 25 grados), en amplias zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. Ligeros descensos de las máximas en Canarias».