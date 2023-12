La concejal de Arganda que ha dejado el PSOE: «Querría haber hecho por los mayores lo que hace el PP»

Encarnación Salamanca, la concejal del Ayuntamiento del municipio madrileño de Arganda del Rey que ha abandonado el PSOE, ha desvelado a OKDIARIO una de las cuestiones que la han empujado a tomar esta decisión. Salamanca fue durante cuatro años, de 2019 a 2023 bajo el Gobierno del socialista Guillermo Hita, concejal de Mayores y, desde que el PP llegó a la Alcaldía el pasado mes de mayo, de la mano de Alberto Escribano, considera que ahora a los mayores se les está dando «calidad».

«Yo he luchado mucho por los mayores, es un área maravillosa. Ahora han empezado con un nuevo servicio de cafetería y eso es algo que yo querría haber logrado. Ahora veo que a los mayores se les está dando calidad, y aunque lo haga otro lo tengo que reconocer», ha explicado Salamanca a este periódico sobre las razones que la han llevado a abandonar el Partido Socialista.

La concejal, que insiste en el respeto que guarda a todos sus compañeros, se muestra firme y convencida de su decisión porque no se sentía «coherente» si seguía militando en un partido con el que «ya no estaba de acuerdo en muchas de sus decisiones», entre ellas, a nivel nacional, la nueva postura del PSOE con la amnistía, capitaneada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Seré socialista toda mi vida, pero no creo que vuelva nunca. Todos los partidos tienen momentos buenos y malos, pero yo no volvería», reflexiona en conversación con OKDIARIO, muy segura de la decisión que ha tomado y dejando claro que no piensa devolver el acta de concejal porque es «personal», a pesar de que el ex alcalde de Arganda del Rey Guillermo Hita se la haya exigido.

Hita ha manifestado públicamente su decepción por la decisión de Encarnación Salamanca y la ha advertido de que, en caso de no reconsiderar su postura, el grupo socialista en el Consistorio se verá obligado a «exigirle que entregue su acta como concejala, dado que esta, en lógica democrática, pertenece al PSOE de Arganda».

Además, ha insinuado que el abandono de la edil se debe a que no «supera» el estar ahora en la oposición y no en el Gobierno. «El trabajo de oposición es muy duro para todo el grupo, sobre todo después de haber gobernado ocho años. Hay quien no supera el tránsito de un lado a otro», ha lanzado, al tiempo que ha criticado que en el escrito que registró en el Ayuntamiento para notificar su decisión mencione unas «discrepancias y diferencias de criterio» con el grupo, pero «nunca ha puesto de manifiesto ninguna diferencia con las decisiones y actuaciones del grupo, ni en la pasada legislatura, en la que desempeñó la concejalía de mayores, ni en los seis meses que llevamos de esta».

Con todo, Encarnación Salamanca ha trasladado a este periódico que no tiene miedo de las consecuencias de su marcha del PSOE y que está completamente decidida a seguir trabajando por los ciudadanos de Arganda del Rey como concejal no adscrita con «todo el respeto» a sus ya ex compañeros del grupo municipal socialista.