El cambio horario de la zona SER de Madrid para agosto

Durante los meses de verano, muchos madrileños abandonan la capital para disfrutar de sus vacaciones en el pueblo o en la playa. Esta situación ofrece ventajas muy interesantes a quienes se quedan, quienes lo tienen mucho más fácil para encontrar aparcamiento. Además, en agosto la zona SER de Madrid reduce su horario, de forma es gratuita en momentos en los que durante el resto del año hay que pagar.

Según informa el Ayuntamiento de Madrid, la función de la zona SER es la de «la gestión, regulación y control del estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la vía pública en la ciudad de Madrid, con la finalidad de racionalizar y compatibilizar el uso del espacio público y el estacionamiento de vehículos».

Este servicio existe en algunas zonas de la ciudad, y establece un límite de tiempo en el que se puede estacionar el vehículo. Este aspecto depende la zona donde se encuentre, ya que puede ser verde o azul. El tiempo máximo que se puede aparcar en la zona verde es de 2 horas y en la azul de 4 horas. Los vehículos deben pagar una tarifa que depende de la etiqueta ambiental.

Zona SER de Madrid: horario del mes de agosto

El horario de la Zona de Estacionamiento Regulado en julio es el mismo que durante el resto del año: de lunes a viernes (no festivos) de 9:00 a 21:00 horas y sábados (no festivos) de 9:00 a 15:00 horas. Los domingos y días festivos no hay servicio y, por lo tanto, aparcar en la zona SER es gratuito las 24 horas del día.

Los coches con la etiqueta medioambiental de la DGT «Cero Emisiones» siempre pueden aparcar en la zona SER sin pagar.

En el mes de agosto, el horario de la Zona de Estacionamiento Regulado en Madrid será el siguiente: de lunes a sábado (no festivos) de 9:00 a 15:00 horas. Al igual que el resto del año, los domingos y días festivos no habrá servicio y todas las plazas serán gratuitas.

Tipos de plazas

El Ayuntamiento de Madrid explica de la siguiente manera los tipos de plazas en la zona SER.