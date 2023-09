Ayuso: «Estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que «estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas» viendo que «se ha retorcido el panorama». Unas palabras que han formado parte de su réplica al líder del PSOE, Juan Lobato, durante el primer Pleno del curso en la Asamblea de Madrid.

«Le están dando la vuelta a todo lo que está sucediendo, que ya estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas. Viendo cómo se ha retorcido el panorama, comprenderá que a mí me preocupa porque todo lo que pasa en Cataluña, todo lo que pasa con los nacionalistas, que no es amor a Cataluña, sino odio al español, lo pagamos desde la Comunidad de Madrid y eso a mí me fastidia», ha señalado la presidenta después de que el socialista le afeara preocuparse por la situación política nacional.

Ayuso ha expuesto que «cuando un hombre de Fuenlabrada tiene que buscar un puesto de trabajo en Cataluña, uno de Madrid lo tiene mucho más difícil por tener un apellido español, castellano y sucede también que cuando uno de Extremadura, uno de Parla, uno de Móstoles, se va a trabajar a Cataluña es un charnego y va a ser eternamente una persona de segunda por ser español y no querer renunciar a ello».

«¿Cuánto le va a costar a un madrileño tener que estar viendo cómo en el Congreso de los Diputados se rompe la convivencia? Que es lo que se busca con las lenguas cooficiales, algo de lo que ustedes también adjuraban en la pasada legislatura. ¿Cuánto nos va a costar llevar esto a cabo porque imagino que ahora llevarán el aranés, el gallego, a Radio Televisión Española, Televisión Española y el 24 Horas… ¿Cuánto dinero nos va a costar todo esto a los de Madrid? A mí que me lo expliquen», ha apostillado.

La jefa del Gobierno autonómico ha proclamado que ella quiere que «los madrileños, como los vascos, como los catalanes o los andaluces, cuando viajen fuera de España y se encuentren tengan la inmensa suerte de heredar lo que hicimos todos… es el orgullo de ser español y de estar juntos creciendo».

Por tanto, ha agregado, «desde la capital de España, desde la Región capital diremos no nacionalismo, no a la xenofobia y no a lo que está sucediendo en Cataluña que, encima, aunque esto es lo menos importante, cuesta aquí también dinero».