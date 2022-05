La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado este martes que la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, es «una más» de este Gobierno presidido por Pedro Sánchez que está «secuestrado por el nacionalismo».

Esteban ha sido destituida de manera fulminante este martes por el Ejecutivo socialista tras las presiones de sus socios independentistas, que fueron espiados, al igual que el propio Sánchez y que la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el sistema Pegasus.

«Es una muerte anunciada de una institución nueva erosionada a manos del Gobierno de Sánchez. Toda institución que le recuerda dónde está los límites es directamente esquilmada y descapitalizada. Así que una más de otras tantas de lo que está sucediendo en España», ha señalado la presidenta madrileña en la clausura del curso académico de la Asociación de Colegios Mayores.

Ayuso ha lamentado que «además de gestionar» los presidentes autonómicos como ella, como representantes del Estado que son, tienen que estar «a veinte frentes abiertos todos los días».

Por otra parte, ha criticado que «ya cada vez van a importar menos las oposiciones» porque «ya no van a poner al frente de las instituciones españolas a los más sabios y mejor preparados, sino a los amigos, como se pretende con la nueva Ley de Universidades, que ahora es un anteproyecto pero que va a permitir, entre otras barbaridades, que cualquier amigo sea rector y no un catedrático…».

La Comunidad de Madrid se opone al anteproyecto de ley del Gobierno por el que se destrozará aún más la educación pública universitaria, se acaba con el papel del profesor y la formación de los alumnos. El texto rompe con la convivencia en las universidades y los títulos. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 10, 2022

«Si no es por la justicia española en Cataluña, un ciudadano no tiene derecho a estudiar como su Constitución le ampara en español, la Corona ayer no era bienvenida en Gerona, una provincia española. En fin, es una cada día. No nos da tiempo a recoger todas las barbaridades que pasan», ha concluido la presidenta.