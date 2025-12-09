Autobuses gratis en Madrid hoy: así puedes beneficiarte del transporte público tras el puente de la Constitución

La vuelta a la normalidad después del puente de la Constitución que acabamos de vivir se está notando desde primera hora en Madrid, que para aliviar el esperado repunte de tráfico, vuelve a activar una de sus medidas más populares: el poder viajar gratis en los autobuses de EMT durante toda la jornada de hoy, 9 de diciembre. Es una iniciativa que ya forma parte del paisaje de la movilidad madrileña y que muchos usuarios esperan cada vez que se produce una operación retorno.

La medida ha sido confirmada oficialmente por el Ayuntamiento, que insiste en que el objetivo es incentivar el uso del transporte público en días de alta demanda. Y lo cierto es que el resultado suele notarse con más pasajeros en los autobuses, menos coches entrando a Madrid y, en general, una movilidad algo más relajada en un día que tradicionalmente se complica en la capital. A esto se suma que Bicimad también vuelve a ser gratuito durante los primeros 30 minutos, una alternativa que cada año gana más peso. Para quienes vuelven hoy al trabajo, al colegio o a sus rutinas habituales, la noticia es doblemente útil. No sólo implica ahorrar en el desplazamiento diario, sino también moverse sin preocuparse por recargas o billetes, ya que como en anteriores ocasiones, basta con validar el título de transporte o pedir un billete sencillo sin coste.

Autobuses gratis durante todo el día en Madrid

Si deseas saber cuándo se va a poder viajar gratis en los autobuses de Madrid, debes saber que será sólo hoy desde las las 00:00 hasta las 23:59. Puedes coger cualquier autobús municipal de EMT que no tendrás que pagar nada. La única excepción vuelve a ser la línea Exprés Aeropuerto, que mantiene su tarifa habitual. Para el resto de líneas, el procedimiento es idéntico al de otras ocasiones: el viajero debe validar su título de transporte aunque el trayecto no tenga coste. En caso de no disponer de abono o tarjeta, el conductor entregará un billete sencillo sin cargo.

La experiencia demuestra que estas jornadas atraen a usuarios no habituales del transporte público. La última vez que se hizo esto, durante el Black Friday, EMT transportó cerca de cuatro millones de viajeros en un sólo fin de semana. Y ese dato volvió a marcar un récord: el mejor fin de semana de la serie histórica desde 2007. El Ayuntamiento defiende que la gratuidad no sólo fomenta el transporte sostenible, sino que permite probar el servicio a quienes suelen elegir el coche.

Bicimad, también gratuito: viajes de hasta 30 minutos sin coste

Pero hoy martes no sólo vas a poder viajar gratis en los autobuses de Madrid. Por quinta vez, Bicimad se suma a la jornada. Todos los viajes de hasta media hora no tendrán coste hoy, una decisión que hace que muchos opten por la bici eléctrica para moverse por la ciudad en trayectos cortos. Bicimad lleva tiempo extendiéndose por Madrid y ya cubre prácticamente todos los distritos, con 633 estaciones y 7.770 bicicletas disponibles. Sólo el año pasado rozó los diez millones de desplazamientos, una cifra que refleja hasta qué punto se ha convertido en una opción habitual para quienes buscan una alternativa rápida al autobús o al coche.

En jornadas previas, sólo con los contratos básicos se superaron los 203.000 trayectos. El Ayuntamiento considera que estas cifras demuestran el potencial de un servicio que se ha convertido en complemento habitual del autobús y el metro, especialmente en zonas centrales o trayectos de última milla.

Una medida ya consolidada y con millones de usuarios beneficiados

Viajar gratis en los autobuses de Madrid empezó como una respuesta puntual tras la borrasca Filomena en enero de 2021, pero el impacto fue tan evidente que se ha mantenido como recurso frecuente en momentos de tráfico intenso o episodios de contaminación. Desde entonces, se ha aplicado en 71 jornadas distribuidas en 28 periodos, beneficiando a más de 15 millones de usuarios no habituales y movilizando más de 77,6 millones de viajes gratuitos.

En los últimos años, la medida se ha repetido tras vacaciones, puentes, episodios meteorológicos, inicios de curso y fechas comerciales de gran afluencia como el Black Friday. Solo en 2025 se ha puesto en marcha en enero, abril, varias jornadas de septiembre y finales de noviembre. Ahora, vuelve en este 9 de diciembre para facilitar la vuelta a la normalidad tras uno de los puentes más largos del año.

Por qué Madrid activa la gratuidad en días como hoy

El Ayuntamiento insiste en que la medida busca «descongestionar la ciudad» en los momentos más críticos, pero también reforzar la movilidad sostenible. Al ofrecer transporte gratuito, se reduce la presión del tráfico privado y se prueba el servicio a quienes no lo usan habitualmente. La EMT recuerda que en cada jornada de gratuidad se detecta un aumento significativo de nuevos usuarios, muchos de los cuales repiten en días posteriores. Además, la medida tiene un componente práctico: permite que la vuelta a la actividad tras un puente como el de la Constitución sea menos caótica.