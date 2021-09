El vicealcalde de Ciudadanos en Alcobendas (Madrid), Aitor Retolaza, que debería asumir ahora el bastón de mando dos años después del pacto de alternancia con el PSOE, también oculta en su currículum que ha sido tesorero de la Fundación Meridional, que recibe contratos públicos de la Administración. OKDIARIO ha publicado estos días cómo Retolaza no da cuenta en el Portal de Transparencia del Consistorio -dentro del apartado de actividades- de su vinculación con una red de empresas y marcas comerciales, todas ellas interrelacionadas y dedicadas al mundo del running y el marketing.

Asimismo, tampoco incluye su nexo con la Fundación Meridional, siendo miembro de su patronato al menos hasta el año 2018. Una entidad que por ejemplo recibió en septiembre de 2020 un contrato de actividades socioeducativas otorgado por un edil de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, el concejal presidente del Distrito de Latina, Alberto Serrano.

Reunión con Retolaza en la agenda de Serrano el 3 de marzo de 2020.

En su agenda del 3 de marzo de 2020 -licitado ya el contrato- figura una reunión de Serrano con Aitor Retolaza, que aparece como «concejal de Alcobendas». No hay ni rastro, en cambio, en la del dirigente naranja, entonces edil de Seguridad y desde el pasado junio vicealcalde y concejal de Urbanismo y Vivienda. Al día siguiente de esta reunión se firmó electrónicamente la propuesta de adjudicación del contrato a la Fundación Meridional al obtener la mayor puntuación entre otras cinco entidades que presentaron ofertas.

Seis meses después

Sin embargo, el decreto final de adjudicación a la Fundación Meridional por 189.827 euros no fue dictado por Serrano, concejal presidente del distrito Latina y compañero de partido de Retolaza, hasta el 15 de septiembre de 2020, seis meses después. El 16 de marzo en la revisión de la documentación se detectó que la fundación no cumplía el requisito de solvencia técnica, ya que «el importe de los trabajos realizados» no alcanzaba el mínimo exigido. Entonces no había cerrado sus cuentas de 2019. Cuando lo hizo meses después, las aportó y el proceso continuó, alargándose en el tiempo por un plazo inusual.

Desde julio de 2020, antes de la adjudicación definitiva, el presidente de Cartera Meridional SA, sociedad que está detrás de dicha fundación, es José Alberto Barreras Barreras, quien, asimismo, es presidente de Metagestión, sociedad dedicada a la gestión de fondos de inversión de la que Aitor Retolaza, actual vicealcalde Alcobendas, fue asesor empresarial entre 2018 y 2019, según señala en su currículum en la web del Ayuntamiento. Aquí recoge también poseer 22.000 euros en un fondo de inversión.

Retolaza y Barreras como patronos de la Fundación Meridional en 2018.

OKDIARIO publicó este miércoles que la red de empresas y marcas comerciales que Retolaza no declara como actividad en el Portal de Transparencia -no ha solicitado la compatibilidad al Pleno- ha recibido contratos y subvenciones del Ayuntamiento de este municipio madrileño coincidiendo con su presencia en el Gobierno, según documentación oficial consultada por OKDIARIO.

Retolaza es el candidato de Ciudadanos a asumir el bastón de mando tras dos años de gobierno socialista. Sin embargo, este relevo, que debió producirse en junio, se está alargando por las reticencias del PSOE ante la posibilidad de que el edil naranja no logre los apoyos necesarios dentro de su grupo (quedan otros tres concejales). Entretanto, su ex compañero y vicealcalde hasta junio, Miguel Ángel Arranz, se ha dado de baja y ha pasado a ser no adscrito.

Actualización

La declaración de bienes de Retolaza hasta el martes recogía dos propiedades -un local en Alcobendas al 50% y otro en Algete al 25%- afectas a «actividad empresarial», sin mencionar qué empresas y marcas comerciales están relacionadas con tales propiedades. A raíz de la publicación por OKDIARIO, estos locales han desaparecido de la web, que está siendo actualizada. Según los datos existentes en el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad, las ocho firmas antes citadas que tienen actividad en estos dos locales son Club Corredores; La Oveja Azul; CLC21; Las cabras azules; Laboratorio de Ideas para tu negocio SL; Cronometrajes y Eventos SL; Tcronometro y Very Important Runner.

En conversación con OKDIARIO, Retolaza asegura que «no tiene nada que esconder» y afirma que está en contacto con los servicios municipales del Ayuntamiento de Alcobendas para actualizar su declaración de bienes, la de actividades y su trayectoria profesional. El vicealcalde señala que se están recopilando todos los datos de los 27 concejales en el proceso de renovación de la web. «Queremos ser transparentes ya no solo por ley, por cuestiones éticas y morales», subraya.