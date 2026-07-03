Air Europa celebra el Orgullo como aerolínea oficial de MADO 2026 por octavo año consecutivo

Por octavo año consecutivo, Air Europa se suma a la celebración de Madrid Orgullo 2026 (MADO) como aerolínea oficial. De esta manera, la compañía refuerza su compromiso con una cita que, además de llenar Madrid de color y espíritu festivo, es uno de los grandes espacios de reivindicación de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Este año, la carroza de la aerolínea contará con un diseño especial creado por el artista y fundador de la marca de moda sostenible homónima Daniel Chong. Se trata de una propuesta visual concebida para transformar creatividad, diversidad y expresión artística en una celebración del Orgullo desde el color, la identidad y la libertad de ser. Con ella, la compañía recuerda que conectar personas también significa celebrar lo que nos hace únicos.

Más allá de su participación en MADO, Air Europa ha seguido avanzando en iniciativas internas orientadas a garantizar un entorno laboral basado en la igualdad y la no discriminación. La compañía cuenta con un Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres que, desde una visión inclusiva y diversa, también abarca a las personas trans, promoviendo así la igualdad desde una perspectiva de género más amplia. Además, ha actualizado sus convenios colectivos para asegurar el cumplimiento normativo en este terreno, reforzando su compromiso con un marco laboral respetuoso, seguro y libre de cualquier forma de discriminación.

En esta misma línea, Air Europa dispone de un Protocolo de Prevención frente al acoso laboral, sexual y por razón de sexo, así como contra el acoso y la violencia hacia las personas LGTBIQ+, por motivos de orientación e identidad sexual o expresión de género. A ello se suma la formación en Igualdad y Diversidad impartida a toda la plantilla, con módulos específicos sobre el colectivo, lo que representa una medida clave para consolidar una cultura corporativa en la que todas las personas puedan desarrollarse con libertad, respeto y seguridad.

“Ser, por octavo año consecutivo, la aerolínea oficial de MADO es un reflejo del compromiso firme y sostenido de Air Europa con la igualdad, la diversidad y la inclusión. Este apoyo se refleja no solo en nuestra participación en iniciativas como ésta, sino también en la implementación de políticas y medidas concretas que garantizan un entorno laboral inclusivo, seguro y libre de cualquier forma de discriminación. Para nosotros, la diversidad es un valor esencial que fortalece nuestra cultura corporativa y nuestra manera de entender el servicio”, explica Paloma Gutiérrez, responsable de Igualdad y Diversidad de Air Europa.