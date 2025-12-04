Adiós a los autobuses de siempre en Madrid: el cambio que llega y va a ser mucho mejor

Los autobuses interurbanos que unen los 179 municipios de la Comunidad de Madrid incorporarán en las próximas semanas una nueva herramienta digital destinada a mejorar de forma notable la experiencia de los pasajeros. Gracias a una actualización en Google Maps, los usuarios podrán consultar en tiempo real los horarios de llegada a cada parada, una información que hasta ahora no estaba disponible en este tipo de transporte. Esta función ya se encuentra operativa en varias líneas del corredor sur, después de que la flota del Grupo Arriva y de Empresa Martín (Grupo Ruiz), dos de las principales concesionarias del servicio interurbano, haya sido la primera en implementarla.

Desde estos días, los residentes en municipios como Móstoles, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada o Arroyomolinos pueden seguir en sus teléfonos móviles la posición exacta del autobús y conocer el tiempo estimado de llegada a su parada. “El usuario solo tiene que introducir su ubicación en Google Maps y activar la capa de Transporte Público dentro de la aplicación”, explican fuentes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Google Maps tendrá este servicio para todas las operadoras

“Al pulsar sobre el icono de cada parada, el usuario podrá consultar qué líneas pasan por ella y los tiempos de espera actualizados al minuto”, explican desde el organismo. Además, detallan que esta mejora tecnológica permitirá que los autobuses se sincronicen de manera directa con el planificador de rutas de Google, ofreciendo información continua sobre posibles incidencias, estado del tráfico o variaciones en el recorrido. La implantación de esta herramienta forma parte de la estrategia de digitalización y mejora de la movilidad que impulsa el organismo dependiente de la Consejería de Transportes, que trabaja ya para extender este sistema a toda la Comunidad de Madrid.

Desde el Consorcio subrayan que, en las próximas semanas, Google Maps irá incorporando progresivamente los datos en tiempo real del resto de operadoras y flotas interurbanas. Esta actualización será gradual y también alcanzará a los autobuses urbanos de diferentes municipios de la región, a excepción de la capital, donde esta funcionalidad lleva meses funcionando con normalidad.

Otra mejora más del servicio interurbano de autobuses

Del mismo modo que ocurrió el pasado verano con la implantación del pago con tarjeta bancaria directamente en las validadoras de los autobuses, la posibilidad de consultar horarios y recorridos en tiempo real supone un nuevo salto en la modernización del sistema interurbano. Esta mejora llega en pleno proceso de actualización del mapa concesional del transporte madrileño, un proyecto complejo en el que se lleva trabajando varios años y que afronta ya sus fases finales. Su impacto económico es significativo: el nuevo modelo alcanzará un valor mínimo de 6.000 millones de euros, distribuidos en unos 600 millones anuales durante los diez años en los que estará vigente como mínimo.

“La incorporación de datos en tiempo real en plataformas de alto uso como Google Maps elimina la incertidumbre sobre los tiempos de espera, facilita una planificación de desplazamientos mucho más precisa y refuerza notablemente la percepción de calidad del transporte público”, señalan desde el organismo dirigido por Pablo Rodríguez Sardinero.