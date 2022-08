Las 7 mujeres pintoras más famosas de la historia del arte

La historia del arte ha dejado para el recuerdo estas pintoras, las más famosas de su tiempo cuya obra es objeto de culto. No siempre han aparecido mujeres en las altas esferas del arte. A lo largo de la historia de esta disciplina los hombres son mayoría, pero eso no significa que no haya grandes mujeres que se han dedicado a ello. Llegar a lo más alto les ha permitido romper con los esquemas, hacerse un hueco y perduras en el tiempo como las grandes artistas que son. Toma nota de esta lista de mujeres pintoras famosas.

Estas son algunas de las mujeres pintoras más famosas de la historia

1. Artemisia Genitleschi

Vivió entre 1593-1654 y fue una pintora italiana que aprendió en el taller de su padre. De la escuela de Caravaggio, Gentileschi fue apreciada entre los grandes artistas de su época por los retratos que realizaba, además de por sus escenas con heroínas bíblicas. Fue pintora de la corte y la primera mujer en conseguir entrar en la Accademia del Disegno de Florencia. Su obra clave fue “Judith decapitando a Holofernes de los Uffizi”.

2. Mary Cassatt

Vivió entre 1844-1926. Era una pintora y grabadora conocida especialmente por sus trabajos con madres y niños. Se fue a estudiar a Francia y Edgar Degas se convirtió en su mentor, de quien aprendió el dominio de los pasteles y la técnica del grabado. Su obra clave fue “El paseo en barca”.

3. Camille Claudel

Vivió entre 1864-1943 y fue una escultora francesa impresionista que durante años fue asistente, modelo y amante de Auguste Rodin. Tuvo mucho éxito con su propio taller, pero empezó a sufrir crisis nerviosas hasta el punto de encerrarse en su taller y destruir sus obras. Sus últimos 30 años de vida los pasó en un psiquiátrico a petición de su familia. Su obra clave fue “La edad madura”.

4. Beatrix Potter

Vivió entre 1866-1943 y fue una escritora e ilustradora que triunfó especialmente con sus cuentos ilustrados para niños, de los que se han vendido más de 40 millones de copias. También tuvo éxito con acuarelas y dibujos. Su obra clave fue “Perico, el conejo travieso” (Peter Rabbit).

5. Georgia O’Keeffe

Vivió entre 1887-1986 y fue una pintora con un estilo tan personal que no se puede asociar a ningún movimiento concreto. Las obras con las que tuvo más éxito fueron los paisajes del desierto y las series de flores a gran escala. Tuvo un gran reconocimiento en vida, tanto que se convirtió en uno de los iconos de la cultura norteamericana. Su obra clave fue “Serie de lirios negros”.

6. Tamara de Lempicka

Vivió entre 1898-1980, y 10 de esos años fueron en París teniendo un gran éxito en los años 20. Su estilo era geométrico, figurativo y glamuroso, llegando a ser la retratista más importante del Art Decó. Estaba especializada en las figuras femeninas, el lujo, el erotismo y la moda. Su obra clave fue “Autorretrato o Tamara en el Bugatti verde”.

7. Frida Kahlo

Vivió entre 1907-1954 y es una mujer con un importante peso en la historia, y no únicamente por ser de las mujeres pintoras más importantes. Su obra es muy biográfica y tiene un estilo muy personal que la hizo triunfar, siendo incluso hoy en día uno de los principales iconos del feminismo en todo el mundo.