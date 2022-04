El acné es el enemigo número 1 de nuestra piel y los tratamientos recomendados no siempre son efectivos, por eso puede ser útil hacer desaparecer el acné con estos trucos de maquillaje.

Maquillaje para tapar y eliminar el acné

Si ya no sabes qué hacer para deshacerte del acné en tu cara, eso no significa que debas rendirte. Porque si el acné no desaparece ni por las buenas ni por las malas, entonces solo queda pasar al plan B: disimular los granitos gracias al maquillaje.

Gracias a estos trucos te olvidarás de que tienes problemas de acné. Así que vamos a ver en detalle lo que tienes que hacer.

El acné es un problema que no debe subestimarse, incluso en términos psicológicos. De hecho, quienes padecen acné, sobre todo si el problema se manifiesta de forma agresiva, tienden a aislarse de su grupo de conocidos porque se avergüenzan de su apariencia. Por lo tanto, problemas estéticos como estos también pueden conducir al aislamiento social, así como a la falta de seguridad y autoestima del individuo, que se ve a sí mismo feo y por eso prefiere estar solo para no correr el riesgo de que se rían de él.

El maquillaje en estos casos realmente puede ser una ayuda válida . No solo porque permite disimular el acné con grandes resultados, sino porque está comprobado que las personas se tocan menos la cara después de maquillarse, precisamente por miedo a arruinar el maquillaje. Esta actitud en estos casos puede marcar una verdadera diferencia, porque no hay mejor manera de curar el acné que mantener las manos alejadas de la cara, yendo a parar la tentación de querer exprimir las espinillas de raíz.

Así que, llegando al meollo del asunto, veamos cómo el maquillaje es capaz de disimular el acné gracias a estos sencillos trucos.

Elige el corrector adecuado

Primero necesitas equiparte con un corrector , el producto que puede hacer milagros. La mejor práctica es usar primero un corrector ligero y luego pasar a uno que se acerque más al color de tu piel. Luego procede eligiendo un corrector líquido uno o dos tonos más claros que el tuyo y luego lo aplicas en el área afectada.

Recomendamos elegir uno líquido porque con el de polvo tendrás el efecto contrario: el acné resaltará en lugar de disimularse. Después de aplicar el primer corrector, procede con el segundo , el más parecido a tu tez. Para la aplicación, utiliza una esponja de maquillaje y aplica ligeramente. Así taparás los granitos lo mejor que puedas.

Acné: de una imperfección a un elemento de belleza

Si los granitos no son demasiados y son de tamaño pequeño, puedes ir cubriéndolos no solo con el corrector, sino también utilizando otros productos . Esto convertirá algo negativo como el acné en algo positivo , que es un signo de belleza.

Por ejemplo, si tu espinilla está justo encima de tu ceja, puedes ocultarla pasando el lápiz de cejas sobre ella. O de nuevo, si el grano está cerca del ojo, puedes cubrirlo con un delineador negro. En ambos casos, nadie notará tus granitos y ¡estarás más guapa que nunca!.

Quita el maquillaje al final del día

Hemos visto que es posible usar maquillaje a pesar del acné, pero si no quieres empeorarlo, definitivamente debes quitarte el maquillaje al final del día. Usar desmaquillador antes de ir a dormir es uno de los rituales fundamentales para el correcto cuidado de la piel, más aún si tienes problemas de granitos. Piensa que durante la noche, el maquillaje puede mezclarse con la suciedad y la grasa que tu rostro ha absorbido a lo largo del día y esto seguramente no será bueno para tu piel y granos.

De hecho, si no estás acostumbrada a desmaquillarte, este podría ser uno de los motivos de la aparición del acné. La suciedad y la grasa, cuando se mezclan con el maquillaje, pueden obstruir los poros y causar acné.