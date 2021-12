Son muchas las personas que pasan las vacaciones de Navidad, esquiando. Un deporte que es el gran protagonista entre los deportes de invierno pero que no todos los que visitan las estaciones de esquí dominan. No te preocupes, siempre estás a tiempo para aprender pero también puedes disfrutar de la experiencia de un tiempo en la nieve con las ideas que ahora os enumeramos. Veamos qué hacer en la montaña si no sabes esquiar: 7 actividades que no te puedes perder

Qué hacer en la montaña si no sabes esquiar: 7 actividades que no te puedes perder

En realidad, son numerosas las actividades que se pueden practicar en la montaña sin necesidad de ser esquiadores expertos o practicantes de snowboard. Las vemos a continuación:

Caminar en la nieve

En alemán los llaman Winterwanderweg: son paseos por la nieve por caminos trillados que se adentran en sugerentes bosques de coníferas. Nada más placentero y relajante que disfrutar de la naturaleza, el silencio de las montañas, el aire fresco y picante, los sonidos del bosque y sobre todo la luz que se crea en las horas del amanecer y el atardecer.

Todo lo que necesitas es un par de botas de invierno y ropa adecuada para protegerte del frío. Sin olvidar siempre seguir los caminos seguros indicados por los guías.

Patinaje sobre hielo

Improvisar una pista de patinaje sobre hielo puede ser muy divertido y en un par de horas como máximo puedes llegar a patinar bastante bien. Es una actividad apta para todos , adultos y niños, donde la calma y un poco de técnica son fundamentales para empezar a moverse sobre el hielo con soltura. si es la primera vez, empieza agarrándote al borde de la pista y simplemente déjate resbalar: poco a poco irás ganando confianza y te moverás libremente por la pista.

Una tarde en el SPA

Nada mejor que relajarse en un centro de bienestar en el caso de que haya uno en la estación de esquí a la que vas, entre una biosauna y un jacuzzi mientras afuera las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación. En la montaña existen numerosos balnearios y centros de bienestar donde se pueden encontrar todo tipo de tratamientos para relajar cuerpo y mente.

Paseo en motonieve

Estaciones de esquí como Baqueira, Cerler, Formigal, Boí Taüll y Sierra Nevada ofrecen el servicio de que podamos alquilar una motonieve durante horas. Primero nos enseñarán como funcionan y luego podremos dar un paseo a pesar de que debes saber que suelen ser muy ruidosas y contaminan.

Relájate frente a una chimenea

Cuando está nevando afuera o las temperaturas son particularmente frías, nada mejor que sentarse frente a una chimenea encendida, con un buen libro para leer o una película para ver en total relajación en el sofá. La montaña es un destino de vacaciones de invierno por lo que la consigna es «descansar»: incluso tomar una siesta por la tarde puede ser la forma más adecuada de recargar las pilas.

Usa raquetas de nieve

Después de los caminos trillados, caminar en la nieve más fresca es otra experiencia para hacer a gran altura, una actividad para la que debes usar raquetas de nieve. Al igual que el patinaje sobre hielo, las raquetas de nieve también son una actividad apta para todas las edades, por lo que no se requiere una preparación especial.

Trineos tirados por perros o «mushing»

No se encuentra en todos los lugares de montaña, pero los trineos tirados por perros, es decir, la posibilidad de conducir un trineo tirado por perros husky, se está extendiendo por casi todas partes. Si normalmente los niños de hasta 12 años solo se transportan en estos trineos, más allá de este grupo de edad también es posible conducir personalmente el trineo, convirtiéndose en un verdadero «musher» durante unas horas.