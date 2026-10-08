Nordés y Bynanä llevan el espíritu de Galicia a la mesa esta Navidad: un pack artesanal inspirado en su receta única y su icónica botella

Esta Navidad Nordés quiere acompañarte a celebrar alrededor de la mesa. La ginebra premium se une a Bynanä, firma gallega especializada en bordados artesanales. Una colaboración que convierte el amodiño y la tradición gallegos en un pack de edición limitada compuesto por una botella de Nordés gin acompañada de un camino de mesa bordado a mano.

Una unión que surge del vínculo de ambas marcas con Galicia y el valor de lo hecho a mano. Nordés gin encuentra su identidad en el paisaje, los ingredientes y la tradición gallega, mientras Bynanä los interpreta desde el universo textil a través de piezas bordadas de manera artesanal. Una sensibilidad compartida que convierte esta colaboración en un encuentro entre dos maneras de celebrar y poner en valor las raíces gallegas.

Nordés gin es una ginebra premium de origen gallego que nace en 2012 como homenaje a su tierra. Su receta combina un destilado de origen vínico elaborado a partir de uvas gallegas con 11 elementos botánicos, seis de ellos de tradición gallega y cinco de ultramar. Inspirándose en la ginebra, el diseño del camino de mesa, creado en exclusiva para esta colaboración, reinterpreta algunos de los elementos que confieren a Nordés su sabor único, como la hierbaluisa, el laurel y la salicornia, que forman parte de sus botánicos de tradición gallega. Junto a ellos, aparecen bordadas las uvas, protagonistas de su destilado de origen vínico, y las olas del Atlántico, reflejo del paisaje que vio nacer a la ginebra.

El resultado es un pack pensado para celebrar estas fiestas alrededor de la mesa y compartir junto a los que más queremos el espíritu de Galicia durante las fiestas. Una propuesta que fusiona el sabor y la maxia pura de la ginebra premium con el valor de lo hecho a mano, convirtiendo un gesto tan cotidiano como preparar la mesa en una oportunidad para celebrar las raíces, los pequeños detalles y el placer de compartir. El pack de edición limitada Nordés x Bynanä estará disponible a partir del 1 de noviembre en el ecommerce de Bynanä, con un PVP de 98 € hasta agotar existencias.