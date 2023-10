Ni uno más: los escalones que tienes que subir cada día para tener cuerpazo

Si quieres mejorar tu salud cardiovascular y tu forma física, no hace falta que te apuntes al gimnasio ni que te compres una bicicleta estática. Hay un ejercicio muy sencillo y efectivo que puedes hacer en tu propia casa o en tu lugar de trabajo: subir escaleras. Pero ¿cuántos escalones son los necesarios? Toma nota porque te explicamos a continuación, los escalones que tienes que subir cada día para tener cuerpazo.

Los escalones que debes subir para tener un cuerpazo

Siempre se ha dicho que para estar sano y también para adelgazar, se requieren al menos 10.000 pasos diarios. Algo que es del todo aconsejable siempre y cuando tengas el tiempo, y también la capacidad para hacerlos. Sin embargo, ya hay un estudios que señalan un número inferior y no solo eso. Hay estudios que aseguran que mejor que dar pasos, para tener una salud de hierro y además un cuerpazo, lo mejor de todo es subir escalones.

Se trata de un estudio de la Universidad de Tulane, publicado en la revista Atherosclerosis, en el que se explica que subir al menos 50 escalones cada día podría reducir significativamente el riesgo de enfermedad cardíaca.

En este estudio prospectivo con casi medio millón de adultos del Reino Unido, se analizó la relación entre subir escaleras, factores sociodemográficos, estilo de vida y enfermedad cardiovascular. Se registraron datos al inicio del estudio y luego nuevamente después de 5 años.

La enfermedad cardiovascular se definió como enfermedad de las arterias coronarias, accidente cerebrovascular isquémico o complicaciones agudas. Los resultados mostraron que subir más de cinco tramos de escaleras al día se asoció con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, independientemente de la susceptibilidad a la enfermedad. Además, aquellos que dejaron de subir escaleras entre las dos encuestas experimentaron un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación con aquellos que nunca subieron escaleras. En resumen, subir escaleras regularmente se relaciona con una mejor salud cardiovascular.

Pero no solo eso, subir escaleras es también algo bueno para tu figura. Los expertos señalan que con solo subir 50 escaleras, trabajas los músculos de las piernas, los glúteos, el abdomen y la espalda, lo que te ayuda a tonificar y también a quemar calorías. Así que si quieres tener un cuerpazo, y no tienes tiempo para dar esos 10.000 pasos no lo dudes: deja el ascensor y sube escaleras. Verás cómo en poco tiempo notarás los resultados. Subir escaleras es el secreto para estar sano, estar en forma y sentirte bien.