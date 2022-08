Maquillaje caducado: ¿se puede usar? La opinión de los expertos

¿Sabes cómo reconocer si tu maquillaje ha caducado y cuáles son las consecuencias negativas para tu piel si sigues usando tus cosméticos tras meses de inactividad? Revelamos la opinión de los expertos al respecto para saber cuándo caduca el maquillaje y si una vez se le ha pasado la fecha, se puede seguir usando o no.

Maquillaje caducado, ¿qué hacer?

El maquillaje es nuestro mejor aliado, porque nos ayuda a resaltar nuestra belleza y disimular imperfecciones, como las manchas provocadas por el sol o los granitos.

Sin embargo, existen muchas recomendaciones para su uso , como la aplicación de cada producto sobre la piel limpia, el desmaquillado antes de dormir y las rutinas de cuidado de la piel, aspectos que nadie pasa por alto. Hay un error común que puede comprometer los resultados de todas las operaciones descritas anteriormente.

Como cualquier otro producto de belleza, el maquillaje tiene su fecha de caducidad en la que, aunque no esté identificado como alimento, si se ignora puede causar daños en nuestra piel. Por otro lado, su función principal ya no será la misma, ya que los químicos ya no tienen el mismo efecto; el ejemplo perfecto es que la textura puede cambiar y dejar de colorear la piel de la misma forma que antes.

Cómo reconocer maquillaje caducado

Pero, ¿cómo saber cuándo un producto ya no es útil? La gran diferencia de los cosméticos con respecto a otros productos es que no existe una fecha de caducidad real para su uso, sino un símbolo en forma de botella en el envase que indica 12M, 18M o 24M; una simbología fácil de descifrar, ya que la «M» significa «meses» y el número que la acompaña es el número de meses que se puede utilizar después de la apertura.

El error más común es ignorar la vida útil y extenderla hasta que se agote, porque toda amante del maquillaje siempre quiere usar hasta la última onza de producto, lo que puede ser dañino para la piel o retrasar los beneficios que conlleva en la rutina de cuidado de la piel.

Consecuencias de usar maquillaje caducado

Aunque muchas personas siguen utilizando cosméticos caducados bajo la premisa de “nunca me ha pasado nada”, es muy importante saber cuáles son las consecuencias para la piel , así como para zonas como las pestañas e incluso las uñas. Si bien no siempre es obvio a primera vista que tu maquillaje ya está en mal estado, la presencia de hongos y otros factores bacterianos puede ser muy perjudicial.

Por un lado, aplicar sobre la piel maquillaje caducado puede causar problemas como irritaciones e infecciones bacterianas, pues aunque muchas veces los hongos y bacterias no son visibles a simple vista, se almacenan y llegan a la piel a través de los poros, comprometiendo la salud y en algunos casos pueden provocar brotes de acné, picores y eccemas.

Cuando se trata de sombras de ojos y rímel, entre otros productos que se aplican cerca de los ojos, se debe prestar especial atención. Porque cuando se siguen usando a pesar de su caducidad, son el contexto perfecto para alergias e infecciones , así como para fugas e inflamaciones oculares.

Así cambia el maquillaje caducado

Por supuesto, los efectos sobre la piel no son los únicos a considerar. El producto en sí «perderá» calidad, ya que pueden ocurrir algunos cambios en los cosméticos al final de su vida útil. Una de las mejores formas es descartarlos por completo cuando se detecten los siguientes cambios.

La presencia de hongos no siempre es apreciable a simple vista y la forma de detectarla dependerá del producto. Como en el caso del rubor, su consistencia puede cambiar hasta volverse bastante duro; mientras que en correctores y bases, su tono inicial puede oscurecerse e incluso endurecerse; con la base se nota una textura agrietada al aplicarla en la piel y en otras se puede detectar por un olor desagradable. Ante la falta de certeza sobre su uso, es mejor evitar el uso de maquillaje que haya caducado hace mucho tiempo.