Seguro que estos días ya tendrás una lista larga de regalos a por los que ir de cara a la Navidad. Son momentos bastante emocionantes si eres de las personas a las que les gusta sorprender a los suyos con bonitos regalos navideños, pero también es cierto que tanta compra, tanto recorrer tiendas y centros comerciales puede hacer que acabemos sin aliento, por lo que nada como elegir looks que sean cómodos como estos que ahora os mostramos: los looks comfy pero elegantes para ir de compras en Navidad.

Los looks comfy pero elegantes para ir de compras en Navidad

Si deseas poder vestir con estilo y elegancia pero sin tener que sentirte incómoda mientras vas de compras o cargas regalos, incluso si no quieres ropa que te moleste en el caso de tener que estar probándote otra que puede que vayas a llevar en Navidad. Nada como elegir estos looks de estilo comfy, perfectos para un día de compras navideñas.

Top + pantalón wide leg

Un top como este que vemos de escote cuadrado y de punto fino, combinado con unos pantalones wide leg en color gris, resultan un look de día perfecto para ir a trabajar por ejemplo, pero también para ir cómoda si aprovechas estos días para hacer tus compras navideñas. A ese tipo de pantalón le quedarán genial además unas zapatillas deportivas de plataforma, de modo que no lo dudes y elígelo para tus compras esta semana. La camiseta es de Stradivarius (12,99 € / Tallas XS-XL), mientras que el pantalón es de Bershka (15,99 €/ Tallas XS-L).

Jersey Cropped + Leggins acampanados

Si eres algo friolera, nada como elegir un jersey de cuello vuelto como el de este otro look comfy para ir de compras. Tiene un bonito color crudo que combinará muy bien con los leggings acampanados en color blanco que podéis ver a continuación. Un look perfecto par ir de compras pero también para ir a comer con tus amigas. El jersey cropped es de Berhska (19,99 €/ Tallas: XS-XL), mientras que los leggings acampanados en terciopelo son de Calzedonia (29,95 € / Tallas XS-L).

Camiseta manga larga+Pantalón flare estampado

Para un look de diez incluso cuando vayas de compras y sin tener que sufrir por costuras o ropa apretada, este otro look resultará también perfecto. Por un lado tenemos una camiseta manga larga efecto corset y por el otro, el pantalón flare jacquard retro con cintura alta que además es ahora tendencia. La camiseta es de Bershka (15,99 €/ Tallas XS-L) mientras que el pantalón es de Stradivarius (19,99 € / Tallas XS-XL).