Jugo de limón en la cara: es bueno pero hay que saber usarlo

¿Por qué gastar dinero en productos de belleza cuando la solución puede estar en productos que son naturales y en concreto en ingredientes que seguro tenemos en nuestra cocina o despensa? De hecho, existen muchos ingredientes naturales gracias a los cuales es posible hidratar y cuidar la piel del rostro y entre estos se encuentra el jugo de limón. Un remedio que puede que conozcas y que incluso utilices pero ¿estás seguro de hacerlo correctamente? Descubramos más sobre el jugo de limón en la cara y cómo usarlo de forma correcta.

Jugo de limón en la cara

A pesar de que el jugo de limón suele recomendarse para tratar la piel del rostro, lo cierto es que esto no quiere decir que se pueda utilizar a voluntad, pues existen riesgos y consideraciones a tener en cuenta. Por este motivo es importante saber cómo aprovechar al máximo y con conciencia uno de los productos que nos ha regalado la madre naturaleza.

Y es que el jugo de limón es un verdadero remedio de belleza. De hecho, es antibacteriano, astringente, blanqueador y antioxidante, y gracias a estas propiedades es eficaz contra la piel impura y grasa, además de ser útil para aclarar las manchas de la piel. Sin embargo, debemos tener cuidado porque aunque es un ingrediente útil en este sentido, no significa que haya consecuencias o efectos secundarios.

De hecho, en su composición hay propiedades que en algunos casos pueden resultar demasiado potentes para su uso diario, con consecuencias negativas para la piel. Así que veamos cuáles son.

Efectos secundarios de usar juego de limón en el rostro

Entre los efectos secundarios más comunes está el hecho de que este jugo puede causar picazón e irritación en la piel , debido al alto nivel de acidez que contiene. En verano, pues, esta consecuencia puede hacerse aún más evidente y perjudicial, sobre todo si te expones al sol después de aplicarte zumo de limón.

Además, es mejor no usar jugo de limón concentrado ya que puede aumentar los riesgos antes mencionados y es bueno limitarse a un tratamiento para la piel a base de limón solo una vez por semana. Y después de hacer eso, no te expongas a la luz durante las siguientes 12 horas. Dicho esto, ten cuidado con cómo lo usas pero no dudes de su eficacia. Además de ser un excelente remedio para combatir las manchas de la piel, también puede unificar el color de la tez.