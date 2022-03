La marca de gafas de sol Hawkers y Mario Ruiz, una de las estrellas multiplataforma con más influencia y engagement en Latinoamérica, se han aliado para crear una colección de gafas de sol acorde con la personalidad divertida y ocurrente del creador de contenido colombiano bajo el lema “There is only one life. Enjoy it!”.

Para Mario Ruiz, que cuenta con más de 22,5 millones de seguidores en todas sus redes, la creación de esta colección supone un sueño hecho realidad: “Los lentes de sol siempre han sido un accesorio representativo de mi estilo de vida y siempre estuve buscando la posibilidad de tener una colaboración con una marca tan grande a nivel internacional como lo es Hawkers. Esta línea de Mario Ruiz X Hawkers es la clara representación de que, con esfuerzo y dedicación, todo se puede hacer realidad”.

La colección, una Limited Edition de tres modelos de gafas de sol, es unisex y abarca todo tipo de tendencias como el Gen Fusion, inspirado en los años 70 con montura metálica y con cristales degradados en azul, el Linda Green de estilo noventero con una atrevida montura verde, o el One Uptown Carey, uno de los modelos best sellers de Hawkers que Mario renovó eligiendo un diseño carey combinado con lentes de color caramelo, para poder usarlas tanto de día como de noche. Además, todas las gafas cuentan con el logo personal de Mario Ruiz en la patilla derecha y un packaging personalizado diseñado por él.

Los 3 modelos están fabricados con materiales de alta calidad: cuentan con lentes antideslumbrantes de TR18 con el sello de Eastman, líder mundial en tecnología de copoliester, y la montura está realizada con TR90 con el sello de EMS, considerado el mejor nylon del mundo.

La colección de Mario Ruiz X Hawkers, con precios que oscilan entre los 59,99 y 64,99 euros, ya está a la venta en la web de Hawkers y está disponible en toda Europa, Colombia y México.

Mario Ruiz X Hawkers – Gen Fusion

Mario buscaba crear una gafa elegante y casual para cualquier tipo de situación. Así nace la Gen Fusion, una gafa de cristales degradados en azul con montura metálica en dorado y cristales redondos.

Las lentes, de TR18 con el sello de Eastman, uno de los líderes mundiales en tecnología de copoliéster, proporcionan un equilibrio único entre claridad y resistencia. Con perfil metálico en TR90, considerado el mejor nylon del mundo, y puente en acero que acentúa e ilumina la montura.

Mario Ruiz X Hawkers – Linda Green

“Estas lentes las hicimos para las personas que quieren portar algo un poco más atrevido. Su diseño es para aquellos que les gusta usar cosas más fashion, pero los puedes rockear con cualquier tipo de prenda”.

Modelo unisex fabricado en TR90, con el sello de EMS, considerado el mejor nylon del mundo. Ligeras y resistentes, llevan lentes cosméticas de Eastman de categoría 2 y protección antideslumbrante UV400.

Mario Ruiz X Hawkers – One Uptown Carey

Con esta gafa, de aspecto clásico con un toque moderno, el youtuber buscaba el efecto de unas lentes “que no se hubieran visto antes. Lo más top es que los puedes usar tanto de día como de noche”.

Esta gafa, un rediseño chunky de la clásica One, está realizada con montura en acetato de celulosa de alta calidad que aportan máxima resistencia y durabilidad. Las lentes llevan el sello de Eastman, de categoría 2 y protección antideslumbrante UV400.

Sobre Hawkers

De origen español y nacida en el entorno digital en 2013, Hawkers ha abanderado desde su creación un cambio de paradigma en el sector bajo un modelo de marketing online rompedor y una propuesta de valor completa para los consumidores.

Actualmente, la compañía opera en más de 80 países a través de Internet, tiene más de 100 tiendas en España, Italia, Portugal y Reino Unido y ha incorporado a su oferta la división de óptica Hawkers Eyewear. En el último año ha abierto una fábrica de producción propia en España, en la localidad de Elche, que está operativa desde febrero de 2021 y, recientemente, ha presentado Hawkers Apparel, su división de ropa, que agotó el stock de su primera colección, Join the Jet Set, tan solo tres días después de su lanzamiento.

Hawkers está considerada como una de las 10 marcas españolas de moda más reconocidas a nivel internacional. Tan solo tres años después de su nacimiento, la compañía se situó entre las 3 primeras firmas de gafas de sol del mundo por unidades vendidas y es caso de éxito mundial para Facebook, Twitter y Shopify.