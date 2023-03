¿Los exfoliantes y mascarillas de bicarbonato son buenos para la piel? La respuesta de los expertos

El bicarbonato de sodio es una de las sustancias naturales más utilizadas en el hogar para llevar a cabo múltiples tareas domésticas como pulir los azulejos , fregar los suelos, pero también eliminar vetas y manchas de cal de la ducha o vitrocerámica. Sin embargo, también en el mercado podemos encontrar productos con porcentajes más o menos altos de bicarbonato de sodio, los cuáles aportan múltiples beneficios a la piel, pero ¿es cierto? Gracias a esta guía descubrirás si el bicarbonato de sodio incluido en las distintas mascarillas y exfoliantes faciales es malo para la piel o si es solo una leyenda menor.

Exfoliante y la mascarilla de bicarbonato ¿Son buenos o malos?

Es importante cuidar tu piel utilizando principalmente productos naturales, para no contaminar más el medio ambiente y sobre todo evitar el uso de productos químicos y agresivos. El bicarbonato de sodio es un ingrediente natural que te permite cuidar tu rostro y puede usarse de muchas maneras. De hecho, además de servirte para las tareas del hogar, remedios de jardinería, etc., el bicarbonato de sodio se puede utilizar para eliminar las manchas y blanquear los dientes. Muchos piensan que el bicarbonato de sodio puede dañar la piel, pero no es así, de hecho los expertos tienen muy clara esta situación.

Parece ser que de hecho, el bicarbonato se puede utilizar para tratar el rostro en profundidad gracias a sus innumerables propiedades beneficiosas. El bicarbonato, al ser una sustancia en polvo , se disuelve rápida y fácilmente en agua y se puede agregar a tantos productos naturales como miel, jugo de limón, pero no sólo eso.

Este producto no ataca la piel, por el contrario puede combatir las diversas imperfecciones de la epidermis. De hecho, al hacer una mascarilla casera compuesta por dos cucharadas de bicarbonato, una de sal fina, una cucharada de miel, una de aloe y la mitad del jugo de un limón, puedes hacer en casa un producto natural realmente efectivo para la piel que verás como esta se ve mucho más uniforme y suave.

Además, el bicarbonato favorecerá una exfoliación ligera , pero sobre todo eliminará las impurezas del rostro y el exceso de sebo. Por último, el bicarbonato tiene propiedades antibacterianas y su uso periódico evitará la aparición de puntos negros y la obstrucción de los poros. Además , también has de saber que el bicarbonato de sodio no quema y no altera el PH de tu piel, por lo que todos los dermatólogos y expertos coinciden en que resulta apropiado aunque si tienes todavía dudas al respecto de su uso o qué producto elegir será bueno siempre consultar al médico.