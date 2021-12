Todos nos preparamos para las horas que quedan antes de despedir el 2021. Un año que ha sido bastante duro por lo que después de doce meses marcados en muchos casos por el estrés y la ansiedad, es importante mantener la esperanza y esperar que el 2022 sea un año mejor. Conozcamos entonces 5 estrategias de bienestar que te harán triunfar en el nuevo año.

Las 5 estrategias de bienestar que te harán triunfar en 2022

Muchos son los propósitos de fin de año que nos marcamos como objetivo, pero al final siempre se acaba creando mucho estrés al no alcanzar las expectativas. Sin embargo, para tener un gran comienzo, lo primero que debes hacer es olvidar la tensión y comenzar con el ritmo adecuado : así es como se hace con las 5 estrategias de bienestar para un buen año.

La felicidad está a la vuelta de la esquina

Empezar el día y el nuevo año de la mejor forma posible no es tan imposible como parece, a pesar de las noticias tan poco inspiradoras. Para enderezar el estado de ánimo y nuestros días tienes que hacer poco: un truco que puede llevar a resultados sorprendentes es administrar las prioridades en un orden diferente. Según los expertos, de hecho, quienes tienden a planificarlo todo para evitar imprevistos corren el riesgo de verse abrumados por la ansiedad cuando la realidad se descontrola: esto ocurre con especial frecuencia en las ciudades o metrópolis, donde, del trabajo al tráfico, se multiplican los eventos inesperados.

Enfréntate a tus miedos

Muchas veces los momentos que parecen oscuros y sin salida son presagios de un mensaje importante, porque nos ponen ante un malestar que hay que resolver. El cambio, sin embargo, puede dar miedo porque representa un salto en la oscuridad, especialmente cuando nos sentimos cansados ​​y abrumados por los eventos. Pretender que el miedo no existe es inútil, pero podemos afrontarlo preguntándonos qué tenemos realmente miedo de perder y cuáles son las confirmaciones que nos ayudan a recuperar la autoestima.

Olvídate del hipercontrol

Para intentar calmar el alma y dar un poco de paz incluso a los más cercanos, el entrenamiento autógeno, la meditación y el yoga pueden ser preciosos aliados. Meditar no es solo una cuestión de cursos o técnicas, sino que depende sobre todo de nosotros: dediquemos diez minutos al día de silencio y tranquilidad para recuperar el contacto con nosotros mismos. También podemos encontrar ayuda en el yoga de la risa: incluso un atasco se puede minimizar con la risa, evitando acumular estrés. Recordamos que lo inesperado ocurre solo si nos mantenemos firmes en nuestras posiciones, pero un evento no programado puede obrar la magia del cambio al promover la flexibilidad.

Déjate llevar

Hablando de nuevo de control, recuerda que ser hipercontroladores por miedo a equivocarnos o ser juzgados nos vuelve rígidos mental y físicamente. Dejemos ir los sentimientos de ira cuando ocurren eventos inesperados y comenzamos a preguntarnos cuál es la mejor manera de afrontar la situación. De nada sirve perder tiempo y energía intentando que todo vuelva a los programas preestablecidos: en cambio, tratemos de entender cómo gestionar mejor lo que se necesita en este momento. Dejémonos llevar: porque solo ejercemos el control en la apariencia. La verdadera seguridad nos la da la fuerza que tenemos dentro y si logramos disfrutar un poco más del momento podremos saborear una dimensión completamente nueva y diferente que la vida nos puede ofrecer: realmente será una sorpresa feliz.

Cree en ti mismo

Solemos ser reacios a la idea de perder lo que tenemos, aunque sea algo que no nos guste del todo o que ni siquiera nos guste para nada, ya sea una amistad, una relación o también del trabajo ya que el cambio y la soledad son difíciles de gestionar y aceptar. Pero para afrontar con serenidad el nuevo año, es necesario tomar las riendas de nuestra vida, y aprender a decir un buen «no» cuando es necesario. No se trata de estropearlo todo, se acaba de empezar a dar importancia a lo que realmente nos importa. No es fácil, por supuesto, pero se puede aprender.