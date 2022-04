La crema antiedad tiene las propiedades de frenar el paso de los años o de hecho atenuar ligeramente las líneas de expresión e incluso algunas arrugas ya marcadas pero cuando se aplica en el rostro, si quieres que sea realmente efectiva, necesitas pequeñas precauciones. Descubramos entonces los errores que hay que evitar para no sufrir los efectos negativos de la crema antiedad.

Errores con la crema antiedad

Un tipo de crema que precisamente se denomina así porque una de sus funciones es rejuvenecer la piel, haciéndola más elástica, luminosa y suave. Para limitar los signos del envejecimiento y hacer que funcione bien, se deben respetar ciertas reglas. Reglas que, si se rompen, tienen el efecto contrario al prometido.

Este tipo de crema cosmética ha sido diseñada para actuar correctamente en pieles delicadas y finas , sujetas a cambios bruscos de edad. Por ello, suelen ser bastante espesas, conteniendo, por ejemplo, más aceite que otro tipo de cremas. Además, están compuestos por ingredientes que se supone que tratan problemas específicos, como el envejecimiento, las patas de gallo, la piel de naranja, las arrugas y las manchas solares.

Llega un punto en el que una mujer decide aplicarse por primera vez una crema antiedad. Tal vez porque en realidad está envejeciendo, o porque nota manchas en su rostro que la hacen parecer mayor. Pequeñas imperfecciones que te provocan ansiedad, y que pueden solventarse de alguna manera con una crema rejuvenecedora , para dar al rostro frescura y luminosidad. Sin embargo, debemos tratar de evitar algunos errores que, de lo contrario, podrían empeorar la situación.

En primer lugar, lo mejor es evitar aplicar la clásica crema hidratante en el rostro. Esto, a diferencia del antienvejecimiento, hidrata la piel, pero ciertamente no la rejuvenece. Por tanto, el primer error a evitar es precisamente confundir la crema hidratante con una crema antiedad. Tienen diferentes funciones, por lo que es mejor comprar una crema antiedad de calidad y rica en nutrientes.

¿Te has fijado en los tarros de crema antiedad? Son pequeños, ¿no? Esto ciertamente no es una coincidencia, de hecho, este tipo de crema debe aplicarse en la cara en pequeñas dosis . Muchas mujeres se equivocan en su uso, aplicando una cantidad excesiva, pensando que acelerarán los resultados. Este no es el caso, al contrario, dosis demasiado grandes conducen a resultados opuestos, ya que demasiada crema obstruye los poros, no los deja respirar y, en algunos casos, incluso puede inflamarlos.

La crema debe ser absorbida por la piel, lo que significa que hay que darle tiempo al producto para que actúe. De nada sirve apresurar los tiempos, este es otro error a evitar. La crema está diseñada para funcionar en un tiempo determinado. Y de nuevo, no pienses en milagros, ningún producto se transforma en dos aplicaciones. Se necesita tiempo y constancia para ver los resultados. ¿Cuanto tiempo? Se estima de uno a dos meses.