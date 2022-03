El miedo de muchas personas es el de envejecer: les gustaría encontrar por sí mismas alguna fuente de eterna juventud para nunca tener que ver aparecer la primera arruga en su rostro, las primeras canas, para nunca tener que sentir la primera dolencia. Para otros en cambio, sería suficiente con poder envejecer bien. Es decir, sin evitar lo mencionado pero sintiéndose bien. Y aunque, en comparación con la primera opción, puede parecer una misión reducida e insignificante, no es tan fácil como parece. Descubramos entonces cómo conseguirlo, con el ejercicio que debes hacer para intentar mejorar tu bienestar y llegar mejor a la vejez.

El ejercicio para mejorar tu bienestar

Lo que es cierto es que para envejecer bien hace falta tener una vida sana, libre de demasiados vicios, en la que te hayas cuidado, haciendo actividad física e, incluso, disfrutando de los placeres de la mesa, sin excederte nunca demasiado ni siquiera con comida. Y a todo lo mencionado le podemos sumar un poco de ejercicio que podría hacernos envejecer significativamente mejor, con muchos beneficios.

Y en concreto, existe un ejercicio que es menos difícil de lo que crees y que te va a servir para poder envejecer bien ya que va a mejorar tu bienestar. No se trata de dar saltos, hacer sentadillas o «matarnos» a correr. El ejercicio es mucho más sencillo que eso. Tan sólo consiste en mantenerse sobre un pie. Pero no te no sugerimos que permanezcas en equilibrio durante mucho rato. De hecho será suficiente con hacerlo mientras te cepillas los dientes tanto por la mañana como por la noche. De este modo, sólo tienes que aprovechar el cepillado dental para levantar y doblar una rodilla, mientras te sostienes en un solo pie y sin apoyarte en nada.

Tal vez por la mañana levantas la derecha, mientras que por la noche levantas la izquierda . O de otro modo. Pero, ¿cómo puede traernos alguna ventaja esta divertida actividad multitarea? Mencionaremos algunos de los beneficios que tiene: en efecto, vas a poder mejorar el equilibrio y al conseguir esto, vas a disminuir las posibilidades que tenemos cuando lleguemos a se ancianos de caernos.

También ayuda a mejorar el tono muscular y mejora el sistema óseo, reforzándolo. No se debe subestimar, tampoco los beneficios que se tienen sobre la actividad de la mente ya que el esfuerzo por mantener el equilibrio hará que también tu mente deba esforzarse. En definitiva, se necesita muy poco para envejecer bien.