Solemos tener una concepción de los físicos que muchas veces se relaciona no sólo con las dietas o hábitos alimentos, sino también con los países. De este modo, suele verse a los americanos con sobrepeso y también a los europeos con más kilos de la cuenta pero cuando se trata de los asiáticos, siempre se considera que los japoneses son delgados. ¿Cómo lo hacen? La mayoría de habitantes de japón parecen cuidar bastante su dieta sin olvidar sus elaboraciones, con menos aceite o mantequilla que las nuestras, pero ¿qué más hacen para estar así? Descubramos ahora los 7 trucos de los japoneses para adelgazar sin hacer dieta.

Trucos japoneses para adelgazar

Toma nota porque muchas de las costumbres a las que están arraigados los japoneses, pueden ser la clave para descubrir su «secreto» a la hora de estar delgados. Tiene que ver no sólo con la comida, sino incluso con el agua y la respiración.

No se sacian al comer

Una tradición japonesa en la mesa es la del Hara Hachi Bu que consiste en comer hasta que comencemos a sentir que ya estamos llenos. De este modo podemos comer bien pero sin saciarnos o sin pasarnos con la comida. Algo que se hace de forma natural en Japón y que parece darles grandes resultados si tenemos en cuenta que este país contabiliza algunas de las tasas más bajas en enfermedades cardíacas, cáncer y accidentes cerebrovasculares, y su esperanza de vida es de 84 años.

Comen alimentos fáciles de digerir

Comer alimentos que se digieran fácilmente, ayuda a que el organismo esté siempre a la temperatura adecuada y con ello que sea más fácil adelgazar. Por ello suelen dar prioridad a los alimentos crudos en verano, para digerirlos y que el organismo esté más fresco y a los cocinados en invierno

Comen en función del Ying y del Yang

George Ohsawa es un filósofo japonés que inventó una dieta macrobiítica en la que relacionaba la salud con la naturaleza. De este modo consideraba que si comes y vives en armonía con la naturaleza, tu cuerpo estará en equilibrio. De este modo, su dieta se basa en dar prioridad a los alimentos orgánicos, que sean de cultivo local y de temporada.

Además, para que sea efectiva debes dividir la dieta de este modo:

40-60% de cereales integrales , ya sea arroz integral, avena, cebada, quinoa o trigo.

, ya sea arroz integral, avena, cebada, quinoa o trigo. 20-30% de frutas y verduras.

10% – 25% de judías y productos derivados.

Se dan baños calientes

El baño caliente a media altura (es decir que el agua llegue hasta el pecho) suele ser bastante común entre las japonesas. Lo toman durante 20 minutos y además de relajar sirve para quemar calorías (se dice que tanto como caminar media hora). Eso sí el agua debe estar muy caliente, entre 38 y 42 grados.

Este tipo de baño es también beneficios al reducir el nivel de azúcar en la sangre y nos permite dormir mejor, lo que ayuda también en nuestro proceso de adelgazamiento.

No van al gimnasio

Si alguna vez has estado en Japón o has visto algún reportaje, habrás visto como en muchos parques se puede ver a grupos de japoneses practicando ejercicio de manera lenta y suave. Ellos son aficionados a ejercitarse mucho a partir de la respiración y ese tipo de movimientos más que «matándose» en el gimnasio. Además suelen caminar mucho y practican yoga que reduce el estrés, beneficiando así nuestras digestiones, y de alguna manera ayudando a que el organismo funcione mejor y queme la grasa y no sólo lo último que hemos comido.

Siempre cuidan la postura

Toshiki Fukutsudzi es el médico japonés que ha creado un método con el que consigue que las personas adelgacen con sólo tener en cuenta la postura corporal. En un principio, su técnica era para ayudar a gente con problemas de espaldas, pero pronto se dio cuenta que servía para adelgazar dado que fortalece los músculos abdominales, y además descubrió que toda la grasa acumulada en la zona abdominal se debe a una mala ubicación de la pelvis.

La técnica consiste en usar una toalla durante cinco minutos pero siguiendo estos pasos.

Enrolla una toalla. Siéntate en el suelo con las piernas estiradas pero separando los pies al menos 20 cm

con las piernas estiradas pero separando los pies al menos 20 cm Pon la toalla enrollada detrás de tu espalda . Justo debajo de la cintura.

. Justo debajo de la cintura. Acuéstate en el suelo con la espalda recta , sintiendo la toalla e intenta acercar los dedos de los pies sin dejar de mantener la distancia entre los talones de modo que formes una especie de triángulo que apunta hacia arriba.

, sintiendo la toalla e intenta acercar los dedos de los pies sin dejar de mantener la distancia entre los talones de modo que formes una especie de triángulo que apunta hacia arriba. A continuación, levanta los brazos y los llevas por encima de la cabeza hasta casi tocar el suelo.

hasta casi tocar el suelo. Ahora intenta juntar los meñiques. Mantén la postura durante cinco minutos.

Respiran de forma adecuada y prolongada

Inventada por el actor japonés Miki Ryôsuke existe una técnica de respiración de varios segundos que a él le sirvió para adelgazar más de diez kilos en apenas unas semanas. Consiste en hacer lo siguiente:

Pon un pie delante del cuerpo y aprieta los glúteos . El 90% de tu peso corporal debe apoyarse en el pie que dejas atrás.

. El 90% de tu peso corporal debe apoyarse en el pie que dejas atrás. Respira en profundidad y a la vez, levanta los brazos por encima de la cabeza. Hazlo durante tres segundos.

y a la vez, levanta los brazos por encima de la cabeza. Hazlo durante tres segundos. A continuación exhala con fuerza durante 7 segundos contrayendo todos los músculos de tu cuerpo.

Los dos primeros segundos te servirán para sacar el aire pero son los otros cinco los que te servirán para adelgazar dado que cuanto más oxígeno use el cuerpo más grasa se quema.