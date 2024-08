Televisión Española no confió en las posibilidades del español Albert Torres en ciclismo en pista y no emitió en sus canales de televisión ni un minuto de la competición de los Juegos Olímpicos cuando estaba la lucha por las medallas, a pesar de que el ciclista rozó el bronce. A tan sólo cuatro puntos se quedó el ciclista español de acabar en tercer lugar. Esto no era nada esperado -el cuarto puesto ya ha sido una sorpresa muy agradable-, pero TVE ni reaccionó y prefirió poner la misma señal en sus dos canales, La 1 y Teledeporte. Tampoco habilitó La 2 para esta competición en la que el español peleó hasta el final por una medalla.

La competición de ciclismo en pista, con la categoría de ómnium, no se pudo ver por televisión en España pese a que un español estuvo rozando la medalla. Al menos peleó por ella, estuvo cerca de ganar el bronce, aunque finalmente se quedó a tan sólo cuatro puntos de la tercera posición, en la que acabó el belga Fabio van den Bossche. Albert Torres acabó con una marca de 127 puntos, por los 131 del belga. La prueba la ganó el francés Benjamin Thomas, provocando el delirio del público galo que llenó el velódromo. En segunda posición terminó el portugués Iuri Leitao.

Si bien a principios de competición Albert Torres no estaba en ninguna quiniela, el ciclista menorquín fue avanzando en la competición de ómnium, una de las modalidades de ciclismo en pista. Torres brilló en la prueba de puntos, pero en Televisión Española no se dieron cuenta (al menos no lo emitieron en sus canales) de que el español estaba rozando la medalla.

En España, la lucha por el bronce de Albert Torres sólo se pudo seguir, además de por la plataforma Max de Eurosport, por RTVE Play. Esta es la señal online de RTVE, una emisión gratuita que se hace por internet, y que, por tanto, no llega a todos los hogares de España ni a todos los ciudadanos. No todos los españoles pueden seguir los juegos en RTVE Play.

A la vez que competía Albert Torres, Televisión Española emitía dos señales idénticas: en La 1 se echaba el atletismo (tras un avance informativo para señalar que Salvador Illa estaba siendo investido como presidente de Cataluña) y en Teledeporte… también el atletismo. Misma señal en ambas cadenas sin tener TVE reacción para poner rápidamente la señal del velódromo y el ciclismo en pista (que sí tenían en su web) donde un español rozó la medalla de bronce.

Albert Torres rozó la medalla

En el caso de que hubiera conseguido Albert Torres la medalla, los telespectadores que siguen los Juegos Olímpicos por Televisión Española no se habrían logrado enterarse. Pero tampoco se enteraron de que un español en ciclismo en pista estuvo muy cerca de lograr esa medalla. RTVE tiene por contrato 400 horas de emisión de estos Juegos Olímpicos y las distribuye a través de sus canales de televisión (La 1, La 2 o Teledeporte) y por RTVE Play, su plataforma de contenidos digitales. La 2 tampoco se habilitó para mostrar esta lucha por las medallas de Albert Torres en ciclismo en pista.

TVE no realiza la señal de televisión de cada competición en los Juegos Olímpicos, pero sí puede elegir qué contenido poner en cada una de sus cadenas. La señal de la competición de ciclismo en pista con Albert Torres peleando la medalla sí la tenía RTVE, pero sólo la emitió en RTVE Play. La señal la tenía, pero no tuvo la rapidez para reaccionar cuando Torres empezó de verdad a pelear por la medalla.

Una vez acabada la competición, RTVE se vanaglorió en sus redes sociales de la gran competición de Albert Torres. «Honor al corredor español que nos ha hecho soñar y casi obra el milagro. Ha bordado una prueba de puntuación en la que no ha parado de atacar», escribieron. Esa situación no se pudo ver y ese «nos ha hecho soñar» sólo pudo ir dedicado a quienes lo siguieron por RTVE Play y no a todos los telespectadores, porque en los canales de televisión no se emitió la competición.