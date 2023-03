El 16 de febrero de este año la juez de Instrucción número 4 de Tenerife interrogó a varias personas dentro del caso Mediador. En esta ronda de declaraciones recabó en sede judicial el testimonio de los empresarios investigados en esta trama. Entre ellos Raúl Gómez Rojo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, a quien la trama del Tito Berni apodó Raúl Fotovoltaica, por su compañía Twin Consulting S.L. dedicada a proyectos e instalaciones de energías renovables a otras empresas. Durante el interrogatorio Gómez Rojo desveló que había cobrado su deuda con la trama gracias a un cupón premiado de lotería.

La declaración comienza cuando la juez preguntó por una reunión con Robayna, uno de los «cooperadores necesarios» en la trama del Tito Berni: «¿Y para qué estaba en esa reunión Robayna?». Gómez Rojo respondió que «sinceramente, no lo sé. Porque yo le conocí al llegar a Las Palmas. Él venía con Antonio (Navarro Tacoronte). Supuse que era más que conocido. Un socio, un amigo. Alguien me lo presentó como lo que es, ingeniero industrial eléctrico, creo. Y empezamos a hablar de los grandes proyectos. (…) pequeños proyectos».

Entonces la juez le descubrió que había realizado pagos a Robayna, ante lo que Gómez Rojo mostró su asombro. «Sin embargo, lo tiene usted cargado en cuenta», le explicó la juez cuando el empresario negó haber realizado pagos a Robayna.

Luego Gómez hizo una declaración que despertó la curiosidad de juez, fiscal y otros abogados defensores. «Es que yo, a Antonio le pagué una serie de vamos, un tema que fue un cupón, no me cobró, le dije mira Antonio me has salido más caro que un cupón». Entonces la juez le pidió: «Acláreme eso, por favor».

«(…) Le dije Antonio, me ha salido carísimo. ¿Pues yo tengo aquí así esto (enseñando un cupón de lotería) que te acuerdas… Él compra lotería a todo el mundo que encuentra, le compra lotería a quien sea, ¿no? Dice ‘tengo un cupón de 35.000 €’, cóbralo y me das la mitad’», continuaba Gómez Rojo explicando su relación con el mediador Navarro, que supuestamente le adeudaba 22.000 €, aunque el propio empresario no sabe determinar la cuantía exacta de esa deuda. Es decir, que el mediador le habría dado a Gómez Rojo un billete de lotería premiado con «30.000 ó 35.000 euros», porque el empresario tampoco determina con exactitud la cuantía en el interrogatorio, en devolución del dinero invertido en la trama del Tito Berni. Unos negocios que nunca prosperaron porque «otro empresario que me presentó Navarro me habló de montar unas plantas de compost pero no lo hicimos porque dependía de concurso público y eso sale a licitación, te presentas y ya está», explicó en su declaración el empresario.

Gómez Rojo entonces le dice «mira, si no tiene sentido voy a hacer más elegante sin saber lo que me ha costado. Te lo descuento más y el resto como para ti, digo ¿a qué cuenta? y me dio una cuenta y ahora cuando has firmado por teléfono el banco, le dices el número de cuenta y no te dan el titular por protección de datos, sólo que entonces ahora aparece ahí un dinero (…). Lo descubrí, me lo imaginé cuando lo dijo en el auto, señoría».

El empresario sí reconoció a la juez que estuvo en el Congreso de los Diputados en una de estas famosas «visitas guiadas» que hacía el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Cuando fue preguntado sobre el contenido de la charla con el político dijo que «le hablé de mi suegro que es muy socialista y le dije que le hubiese encantado venir, tomar café, ver a Simancas y a todo el grupo socialista por aquí».