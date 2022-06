Tebas responde a la exclusiva de OKDIARIO con una perogrullada: «Es público que Rubiales no me gusta»

Javier Tebas ha respondido a los grabaciones desveladas en exclusiva por OKDIARIO que demuestran que el presidente de La Liga ha jugado un papel clave en la campaña para tumbar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Y lo hizo este miércoles, en el Foro Industria y Deporte, donde fiel a su estilo ha respondido con una perogrullada de aurora boreal: «Es público que a mí no me gusta Rubiales». Tebas no aclaró cómo es que conocía los pinchazos contra Rubiales y por qué dijo a su interlocutor que había «que cargárselo, como a Alejandro Blanco», tal como se escucha en las grabaciones.

Rubiales me ha mandado este sábado a un falso denunciante que se ha presentado con uno de sus bolis-grabadora a grabar como reacciono a sus denuncias. La obsesión de este tipo por espiar y grabar a todo el mundo no para y no tiene límites. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 1, 2022

«El titular es falso ¡y la grabación es del sábado pasado! (28 mayo) Pueden sacarla íntegra. Yo participé a petición de un directivo de la RFEF que pidió denunciar irregularidades y vejaciones. No era el primero ni será el último», afirmó Tebas en un tuit apenas conocidas las informaciones de OKDIARIO que prueban que el presidente de La Liga estaba al tanto de todos los detalles de la operación de espionaje ilegal al teléfono móvil de Luis Rubiales.

«Es una conversación coloquial en un hotel con Miguel García Caba (Vicesecretario General de la RFEF)… Es público y notorio que a mí no me gusta Rubiales como presidente de la Real Federación y siempre que ha habido elecciones he procurado que los clubes de la Liga no apoyen a Rubiales. Ahora se está desviando la atención diciendo que yo estoy diseñando una estrategia… no es verdad (risas) La estrategia de arrumbarse se la ha diseña él sólo (Rubiales). ¿Ahora su gente con quién se va a reunir si lo han grabado todo?», afirma sarcástico Tebas.

En lugar de aportar pruebas, Tebas se ha dedicado a disparar al aire: «Ojalá OKDIARIO saque todas las cintas porque hay temas muy interesantes. Es increíble que me manden un tipo para grabarme. Es un montaje. (…) Que saquen toda la cinta de las grabaciones. El que está en una trama para eliminar a Tebas es Rubiales. Esta es una estrategia de Rubiales, no tengo la menor duda».

«En la Federación creían que yo tenía el Pegasus… yo no estoy detrás ni de lo de El Confidencial ni de nada», se escuda Tebas, algo difícil de creer a tenor de las fotos y audios que este jueves publica OKDIARIO que muestran cómo se las gasta Tebas cuando quiere acabar con sus enemigos.