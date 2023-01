La instrucción sobre el caso de La Manada de Castelldefels con al menos tres mujeres víctimas de violación está dejando sorprendentes giros de guión conforme avanza la investigación. La defensa de uno de estos acusados presentará en el Juzgado de Instrucción número 5 de Gavá (Barcelona) dos pantallazos de whatsapp enviados, presuntamente, por otra de las víctimas, no la principal, a uno de sus presuntos agresores: «¿Trío hoy?», pregunta uno de los cinco jóvenes detenidos y encarcelados a una de las chicas que denunció haber sido violada. «¿Con quién?», pregunta la chica. «Con xxx», responde el joven, dando el nombre de pila de otra de las denunciantes, en concreto uno idéntico al de la víctima principal que abrió la investigación. «En tu casa», responde el joven a lo que la chica responde: «venga vale».

En otra de las conversaciones la joven manda un mensaje al chico, diciéndole «mañana se va mi madre. Y yo me quedo sola. El lunes», a lo que el chico responde «oleeeee». La joven continúa «cenamos si quieres que no significa nada, dos amigos cenando y luego me comes entera». El chico luego responde: «Que va, cenar no, jajaja». La víctima volvió a mandar otro mensaje al día después: «¿Haces algo esta noche?», el acusado de violación responde «¿Por?», «por pasarte por casa, estoy sola», a lo que el chico responde a modo de excusa: «Mañana curro (trabajo)».

Estas nuevas pruebas se suman a otras presentadas por la defensa de uno de los acusados en el caso de La Manada de Castelldefels y que podrían dar un vuelco a la investigación de las que informó este martes OKDIARIO. En este caso anterior una de las víctimas, la principal que abrió el caso, habría enviado varios audios días antes de la agresión sexual sufrida a alguno de los cinco imputados, conocidos como La Manada de Castelldefels, en los que quedaba con los investigados. «A ver chicos, la semana que viene si todo va bien, me podéis follar entre todos», decía. En un segundo mensaje la joven dice «Robert, ¿te vienes? Quiero que me folles». Este «Robert» es el mismo destinatario de los mensajes de la otra víctima.

La víctima principal, de 21 años, declaró este miércoles en el juzgado de Instrucción número 5 de Gavá, aunque lo hizo en presencia de los letrados de todas las partes, pues hasta ahora sus declaraciones fueron hechas ante los Mossos d’Esquadra y el instructor del Juzgado número 5 de Gavá, pero sin estar presentes las defensas de los acusados, que son un cubano, un rumano y tres españoles.

Los hechos investigados se remontan a junio de 2021 cuando la joven decidió acudir a un domicilio particular en Castelldefels (Barcelona) invitada por Alejandro, un ciudadano de origen cubano llamado Alejandro con el que ya había mantenido relaciones sexuales tras conocerlo en la red Badoo de contactos. Allí se encontró con Orlando, con quien también había mantenido relaciones sexuales anteriormente. También había mantenido relaciones con ambos a la vez, tal y como la joven declaró, en una pensión del barrio de Sants de Barcelona.

En aquel piso de Castelldefels aquel día había más testigos, entre ellos una mujer brasileña y un joven dominicano, que se fueron antes de suceder los hechos que se investigan, además de otros dos españoles. En un momento dado la víctima decidió mantener relaciones sexuales consentidas con Orlando, pero Alejandro entró en la estancia y la víctima, según su relato, comenzó a tener relaciones también con él. Pero cuando el hombre sacó su teléfono móvil para grabar los hechos la mujer se resistió y ante su negativa, siempre según la denuncia y el testimonio de la víctima, Alejandro llamó a Robert y José para que agredieran sexualmente a la mujer en contra de su voluntad. Sin embargo, en esta nueva declaración la mujer ha dicho que no fue agredida por José, pero sí por los otros tres.

El 9 de noviembre de 2021 la joven decidió interponer denuncia en la comisaría de los Mossos en Badalona y ampliar la misma en una segunda declaración el día 18. En ambos casos rechazó el ofrecimiento de un abogado de oficio que le hicieron los Mossos y que «ya lo contactaría si lo necesitaba».

Cuando fue preguntada por la tardanza en presentar denuncia ante los Mossos la joven dijo que había sido su pareja sentimental quien la había animado a hacerlo tras confesarle la joven los presuntos hechos ocurridos en junio de 2021. La posterior investigación de los Mossos d´Esquadra desveló otras dos víctimas que denunciaron también haber sufrido agresiones sexuales de algunos de los miembros del grupo de un chat del que formaban parte 14 personas. Otra de estas víctimas envió, presuntamente, los whatsapp de los que hoy informa OKDIARIO. Actualmente, hay cinco detenidos en prisión provisional por esta causa.