El pasado 23 de marzo tuvo lugar la comparecencia de Rosa Molero, directora general de Igualdad de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas valenciana de Mónica Oltra, y la alto cargo más cercana a Oltra de los que han comparecido hasta el momento en las diligencias como investigada. En concreto Molero ocupa el puesto considerado número tres de la Consejería de Igualdad. Durante su declaración dejó claro varias veces que Oltra «nunca me ordenó un informe sobre los abusos sexuales de su marido», desmintiendo a la propia Consejera que reconoció públicamente unas semanas antes haber ordenado ella misma el famoso expediente «parajudicial» sobre los abusos de su entonces marido.

Oltra declaró, en un par de entrevistas en medios de comunicación, que «el expediente lo encargué yo y dejen a la gente en paz. Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado. Se lo dije a la directora general (Rosa Molero) y la directora general dijo: ‘oiga, averígüese aquí qué ha pasado’». Esto ocurrió durante el interrogatorio a Molero el 23 de marzo ante el juez instructor que investiga el papel de la consejería y varios funcionarios en el trato dispensado a la menor abusada por el marido de Oltra.

A los 16 minutos de comparecencia el juez pregunta Molero: «la cuestión es que me surge la duda, porque a la vista de estas manifestaciones (las de Oltra) no sé si responde a una iniciativa de usted una vez que se le da cuenta por parte de la señora Oltra, su general, la orden con la solicitud de apertura del expediente o si a usted se lo encarga porque la frase en valenciano es «vaig a demanar» (voy a pedir), es lo que dice la señor vicepresidenta. Parece que existe una contradicción en lo que la señora Oltra pone de manifiesto ante los medios de comunicación y lo que usted me está diciendo ahora (…)».

A esta cuestión la directora de Igualdad, que testificaba como investigada, solo reitera la misma versión de los hechos que dio al principio: «Yo recibo la llamada de mi subdirectora en ese momento (8 de agosto de 2017), justamente en ese momento me entero de lo que ha pasado en base a lo que le he explicado y le digo que ponga en marcha lo que solicita la dirección territorial, que ponga en marcha un expediente informativo».

Pero el juez repregunta: «¿por tanto, usted no recibió ningún encargo de la señora Oltra para hacerlo?» a lo que la investigada responde un escueto «no». Durante su interrogatorio de esta alto cargo, como de otros funcionarios, llama la atención que ninguno preguntase por el nombre del educador acusado de abusos sexuales sobre una menor, aún teniendo algunos de ellos conocimiento de que Luis Eduardo Ramírez trabajaba en el Centro Niño Jesús como educador, tal y como reconoce la propia Rosa Molero al juez cuando éste le pregunta si «usted sabía que este señor (Ramírez Icardi) trabajaba como educador en un centro de acogida» a lo que responde afirmativamente, que «el marido de la Consellera trabajaba en un centro y eso» y cuando le preguntan si sabía que trabajaba en «el Niño Jesús» también dice que «sí» y que, a preguntas del Fiscal, extrañamente se enteró que el acusado era el marido de Mónica Oltra cuando «lo leí en prensa». Lo de obviar el nombre llegó al extremo de que en el informe no se facilita su nombre mientras que se ofrecen nombre y dos apellidos de la menor.

Marido condenado

El fiscal también preguntó por la posible participación de Mónica Oltra en la orden para realizar este «informe parajudicial», calificado así por la Audiencia Provincial en la sentencia que condenó al ya ex marido de Oltra a cinco años de cárcel por abusos continuados con prevalimiento sobre una menor. El fiscal hace mención además a una comparecencia en sede parlamentaria del 21 de abril de 2021 por parte de Oltra, donde asegura que «habla con la directora general, que no puede ser otra persona que usted y que a partir de ahí se desencadena la actuación correspondiente. Sin embargo, según nos dice usted, esa conversación o esa comunicación entre la Consellera y usted no se ha producido en ningún momento» y entonces pregunta el fiscal «¿o es que usted ha hablado en algún momento con la Consellera de este asunto?», a lo que Molero reconoce que «sí, desde la comparecencia que tuvo hace recientemente poco, hemos hablado (…) pero vuelvo a repetir que yo me entero por la subdirectora».

Gema Plaza

Ese mismo día también declaró Gema Plaza, la entonces subdirectora general de Infancia, que recibió la orden telefónica por parte de su jefa Rosa Molero de encargar el expediente o «información reservada», como fue titulado por la funcionaria encargada de investigarlo. En su caso la contradicción principal consistió en que ella pidió que se obtuviera «la veracidad de los hechos» denunciados por la menor y que se informase de las conclusiones a la Dirección Territorial, lo que ella negó a pesar de haberlo pedido por escrito y explicó que lo que pidió era «saber que ha pasado y cómo ha actuado la administración, es lo que cuando yo hago el escrito quiero plasmar, es lo que tengo en mente», justificó delante del juez.

Tampoco esta funcionaria preguntó el nombre del educador y dijo que supo que el acusado era el marido de la consejera «unos meses más tarde (…) por la rumorología». Sin embargo, también reconoció a preguntas del Fiscal que sabía que el marido de Oltra trabajaba en ese centro. El resultado de ese informe que ella encargó fue que nadie creyó a la menor ni los abusos cometidos, todo ello a pesar de una investigación judicial que acabó sentando en el banquillo al entonces ya ex marido de Mónica Oltra y sentenciándolo a cinco años de cárcel, una sentencia actualmente recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.