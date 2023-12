El Gobierno dio 293.866 € a la empresa de la ministra de Inclusión cuando era alto cargo en Navarra

El Gobierno de Pedro Sánchez ha inyectado -bien mediante subvenciones o en ayudas públicas- 293.866 euros a la empresa de su ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, cuando ésta ya era alto cargo en el PSOE. Según ha podido saber OKDIARIO, Elma Saiz es copropietaria de la sociedad IMEL Consultoría Jurídico Tributaria SL, especializada en el asesoramiento a empresas y particulares. Esta mercantil ha recibido tres ayudas desde el Gobierno central y una autonómica, de la Comunidad Foral de Navarra, cuando la actual ministra era portavoz y consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de María Chivite.

La sociedad IMEL Consultoría Jurídico Tributaria SL fue constituida el 14 de febrero de 2002 con el objeto social de «organización, intermediación, asesoramiento y gestión integral a empresas y particulares, así como apoyo y atención en temas económicos, fiscales, financieros, contables y laborales», tal y como consta en el Registro Mercantil. La ministra Elma Saiz ha formado parte del equipo directivo de la consultoría jurídica desde los inicios. Primero, como administradora solidaria junto a su socia Inmaculada Rodríguez -cargo que desempeñó hasta el año 2012- y, más tarde, como accionista al 50% desde el 2018 a la actualidad.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que resulta «singular» que la biografía, publicada en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, refleje que la ministra «inició su trayectoria profesional en febrero de 1999 como socia directora de IMEL Consultoría Jurídico Tributaria SL», cuando en ese momento la sociedad no se había constituido. Además, «la reseña es confusa, ya que da a entender que sus inicios se desarrollaron en dicha empresa y que ya no tiene ningún tipo de vinculación, y eso no es cierto, puesto que es dueña de la mitad de la mercantil», explican.

Ayudas a la empresa de la ministra

Aunque se constituyó en 2002, la sociedad IMEL Consultoría Jurídico Tributaria SL recibió su primera subvención en marzo de 2019, un año después de que Sánchez llegase a La Moncloa. La primera ayuda fue otorgada por el Servicio Navarro de Empleo de la Comunidad Foral de Navarra, por importe de 21.600 euros.

Entonces gobernaba en la Comunidad Foral la presidenta Uxue Barkos, del partido nacionalista Geora Bai, que tan sólo cinco meses después apoyó a la socialista María Chivite para presidir Navarra. Ésta nombró a su «amiga» Elma Saiz como nueva consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno de autonómico, cargo que desempeñó hasta este mismo año, cuando Sánchez ha decidido designarla ministra.

Ayudas de Sánchez

En 2020 comenzaron a llegar las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez a la empresa de su ahora ministra. Tal y como figura en el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, concretamente, desde la Compañía Española de Reafianzamiento – un organismo público que ofrece apoyo económico a empresas medianas y autónomos- inyectó 250.666,67 euros a través de dos ayudas otorgadas en 2020 y 2021.

La otra cartera que concedió ayudas a la empresa de la actual ministra de Seguridad Social es el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en manos de Nadia Calviño. La primera concesión de este ministerio se otorga desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como «aval de financiación de empresas y autónomos concedidos para paliar los efectos del Covid- 19», por valor de 19.200 euros. A esta ayuda hay que sumarle una «subvención y entrega dineraria sin contraprestación» de 24.000 euros para la “digitalización” de la empresa. En total, el Gobierno de Sánchez ha concedido 293.866,67 euros a la empresa de su ministra Elma Saiz.

Si a esta cantidad se suma la subvención autonómica del Gobierno Foral de Navarra, de 21.600 euros, la empresa IMEL Consultoría Jurídico Tributaria SL ha recibido 315.466,67 euros de las arcas públicas.